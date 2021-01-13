Miçotakis: İstikşafi görüşmelerde deniz yetki alanlarının belirlenmesi dışında hiçbir konuyu istişare etmeyeceğiz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yle yapılacak istikşafi görüşmeler sırasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesi dışında hiçbir konuyu istişare etmeyi planlamadıklarını söyledi. Başbakana göre ikili ilişkiler 2021'de daha iyi olacak.

ANT1 televizyonuna demeç veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, tarih belirlenmesi halinde katılmaya hazır olduklarını açıkladığı istikşafi görüşmeler hakkında Ankara'ya yeni mesajlar gönderdi.

'2021, ikili ilişkiler açısından 2020'den daha iyi olacak'

Türkiye'yle uzun vadeli görüşmelerin başlaması ve ihtilafın çözülmesi için uygun bir zemin bulma konusunda iyimser olduğunu kaydeden Miçotakis, 2021 yılının ikili ilişkiler açısından 2020'den daha iyi olacağını umduğunu zira çok gerilimli dönemlerden geçtiklerini vurguladı.

'Yaptırımların genişlemeyeceğini umuyorum'

'Kaldığımız noktadan devam etmeliyiz'

Miçotakis, "Türkiye'nin bunun kendisi için faydalı olduğunu anlaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin Avrupa ve ABD'yle ilişkilerinde olduğu gibi, Ankara'nın provokasyonları artırma politikasının beklenen sonuçları vermediğine inanıyorum. Türkiye, ABD'nin yaptırımlarına maruz kaldı, AB'de de bu süreç başladı ve genişleyebilir. Buna gerek kalmayacağını umuyorum ancak Türkiye, eylemlerinin bir sonucu olacağını her zaman bilmeli" ifadelerini kullandı.

"Hükümetimiz, en başından beri istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını hedefliyordu. Burada altını çizmek isterim ki, istikşafi görüşmeler müzakere değil, gayriresmi sohbetlerdir. Görüşmelerin yeniden başlaması için çerçevesinin belirlenmesi gerekir" diyen Miçotakis sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçeve gayet açıktı. Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesinde hiçbir şekilde keşif çalışması yapılmamalı ve kaldığımız noktadan devam etmeliyiz. Yani, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda belirlenen çerçevede. O zaman sadece Ege Denizi söz konusuydu, şimdi buna Doğu Akdeniz'i de ekliyorum. Belirli bir bağlam içinde konuşmak, hiç konuşmamaktan çok daha iyidir."

Yunanistan Başbakanı, Yunan adalarının ve ihtilaflı bölgelerin silahsızlandırılması konularının Türk tarafınca gündeme getirilmesi halinde bunları istişare etmeyeceklerinin altını çizdi.

'Yunan ordusu güçleniyor'

Miçotakis, Yunanistan ordusunun güçlendiğine de dikkat çekerek "Yunanistan ilk kez uluslararası hukuka teoride başvurma doktirininden uzaklaşıp savunmasını ve ittifaklarını güçlendirerek ihtilafları barışçıl yoldan çözebileceğini kanıtladı" diye ekledi.

Krizden 61. tura çıkma çabası

Türkiye ile Yunanistan arasında 2002'de başlatılan istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş, ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti. Son dönemde Doğu Akdeniz'deki sondajlar üzerinden Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde AB ve NATO'nun müdahil olması sonucu istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.