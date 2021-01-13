İçinde 220 milyon dolar olan Bitcoin cüzdanının şifresini kaybetti: Son iki tahmin hakkı kaldı

Bitcoin hesabının şifresini unutan Stefan Thomas adlı Alman yazılımcının şifresini doğru tahmin edebilmek için sadece iki hakkı kaldı. Thomas eğer tahmin haklarını yanlış kullanırsa 220 milyon dolarını kaybedecek.

San Francisco'da yaşayan Alman yazılımcı Stefan Thomas, 10 yıl önce 'Bitcoin Nedir?' adlı animasyonlu video hazırlayarak karşılığında tanesi ortalama 4 dolardan 7 bin 2 Bitcoin kazandı.

Thomas, son bir yılda Bitcoin'in yüzde 340 değerlenmesi ve şu sıralar 1 Bitcoin'in 35 binli rakamlara ulaşması ile milyoner oldu ancak şifreni hatırlamadığı için kazancına ulaşamıyor.

Bu hafta New York Times’a konuşan Thomas, şifresini unuttuğunu ve yaptığı 8 denemenin ardından hard diskinde yer alan elektronik cüzdanına erişebilmek için sadece iki şifre hakkı kaldığını belirtti. En yaygın olarak kullandığı sekiz şifre kombinasyonunu deneyen ancak sonuca ulaşamayan Tomas, "Yatağa uzanıp düşünürdüm, sonra yeni bir stratejiyle bilgisayara giderdim, işe yaramazdı ve yine çaresiz kalırdım" dedi.

'Umarım başkaları benim hatamdan ders çıkarır'

Thomas Twitter'dan yaptığı açıklamada ise "Acı verici bir anı. Umarım başkaları benim hatalarımdan ders çıkarabilir. Hala çalıştıklarından emin olmak için yedeklerinizi düzenli olarak test edin. Bir parça öngörü, on yıllık pişmanlığı engelleyebilirdi" dedi.

A painful memory. I hope others can learn from my mistakes. Test your backups regularly to make sure they are still working. An ounce of foresight could have prevented a decade of regret.



That said, I'll do what I always do which is focus on building things, e.g. @Interledger. https://t.co/pCgObeAf4Z — Stefan Thomas (@justmoon) January 12, 2021

​Thomas bu iki hakkında da doğru şifreyi giremezse 220 milyon dolar değerindeki kripto parayı kaybedecek.

Dünya genelinde kripto paraların yüzde 20’si kayıp

Dünyanın en yaygın kripto para birimi Bitcoin kullanıcıları, dijital şifrelerini unutması sonucu ciddi miktarda para kaybediyor.

2013 yılında, İngiltere'de yaşayan IT çalışanı James Howells, 7.500 Bitcoin anahtarlarını içeren bir sabit diski yanlışlıkla çöpe atarak kazancını kaybetmişti. O zamanlar kaybedilen Bitcoin'ler yaklaşık 4 milyon sterlin değerindeydi. Şimdi ise, 250 milyon dolardan fazla değere sahip olacaklardı.

Kriptopara veri şirketi Chainalysi'e göre, dünya genelinde kripto paraların yüzde 20’si cüzdanlara erişimin kaybedilmesi sebebiyle kayıp.