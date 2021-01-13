Fransa Adalet Bakanı Dupond-Moretti'ye soruşturma

Fransa'da mahkeme, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'ye avukatlık yaptığı dönemde menfaat çatışmasına girdiği iddialarından dolayı soruşturma başlattı.

Görevdeki kabine üyeleriyle ilgili iddialara ilişkin davalara bakan Cumhuriyet Mahkemesi, yolsuzluk karşıtı Anticor kurumu ve üç birliğin Dupond- Moretti hakkında gündeme getirdiği suçlamaları gündeme aldı.

İddiaların temelinde Dupond- Moretti'nin mali suçlar savcısının ofisinde çalışan 3 yetkiliye karşı başlattığı idari soruşturma var.

Söz konusu 3 yetkili, yolsuzluk iddiasıyla hakkında soruşturma açılan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve avukatı Thierry Herzog'u telefonlarının dinlendiği konusunda kimin uyarmış olabileceğini bulmaya çalışan ekiptendi. O dönem bakan değil avukat olan Dupond- Moretti'nin de telefon kayıtları incelenmiş, Dupond- Moretti de bu isimleri dava etmişti.

Fransa'nın denizaşırı topraklarından sorumlu bakan Sebastien Lecornu hakkında da yine menfaat çatışması iddiasıyla ön soruşturma açıldı. Lecornu hakkındaki iddialar ülkenin kuzeyindeki Eure bölgesinin yöneticisi olduğu döneme ait.