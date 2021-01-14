Yunan devletine ait askeri araç şirketi, şubatta İsrailli konsorsiyuma geçecek, İsrail'in zırhlı araçlarını üretecek

İsrailli konsorsiyumun 3 milyon euroluk satışın ilk taksidini dün ödemesinin ardından sıra Yunan devletine ait askeri araç şirketinin şubatta el değiştirmesine geldi. Türkiye'ye karşı savunma sanayini güçlendirme programı kapsamında yeni ELVO, İsrail'in yüksek performanslı zırhlı askeri araçları Guarder ve SandCat'in üretimine geçecek.

Yunanistan, kriz yaşadığı Türkiye'ye karşı ittifak yaptığı ülkelerden biri olan İsrail'den bir konsorsiyuma sattığı Yunan Askeri Araç Sanayii (ELVO) şirketinin devrine hazırlanıyor.

2010'da girdiği mali krizden 2018'de çıkan Yunanistan, 2014'te iflas eden ELVO'yu stratejik öneminden ötürü özel alıcıya satma arzusu nedeniyle 2020'de İsrail'den Naska Industries - SK Group Ltd - Plasan Sasa Ltd konsorsiyumuna satışını gerçekleştirdi.

#HellenicArmy's Deadly Hummers: M1114GR are based on an American design, manufactured locally by military vehicle maker ELVO, up-armored via Israel's armored vehicle masters Plasan Sasa Ltd, and pack a Russian KORNET-E long-range missile system. pic.twitter.com/ioHtNYX6OR — e-Αmyna (@e_amyna) June 23, 2020

Plasan'ın 3 milyon euroluk satışın 1 milyon euroluk ilk taksidini dün ödemesinin ardından sıra, devlete ait şirketin şubatta el değiştirmesine geldi. Yeni ELVO'nun sermayesinin yüzde 21'i Yunanistan'a ait olacak. İsrailli konsorsiyum, ELVO hisselerinin yüzde 79'unu kontrol edecek.

Yunan Savunma ve Maliye Bakanlıkları, ELVO'nun İsrailli konsorsiyuma devrini, Türkiye'ye karşı savunma sanayini canlandırma ve güçlendirme çalışmalarıyla bağlantılandırıyor. Atina, sonbaharda ELVO satış anlaşmasını kotarmasına koşut 'orduyu yeni silahlanma programlarıyla güçlendirme ve savunma sanayi yatırımlarını artırma' programı açıklamıştı.

#Hellenic Vehicle Industry ready to change hands



Sources say that the #Israeli consortium has submitted a business plan assessed at between 95 and 135 million euros, which the investor commits to invest in #ELVO over the next five years.#Greece #Israel pic.twitter.com/mHdirDSOon — Andreas Mountzouroulias 🇬🇷 (@andreasmoun) September 19, 2020

İsrailli konsorsiyumun 5 yılda 95-135 milyon euroluk yatırım planı sunduğu yeni ELVO, Plasan'ın yüksek performanslı zırhlı askeri araçları Guarder ve SandCat'in üretimine geçecek. Daha önce ELVO, zırhlı araç, tank ürettiği gibi Alman Leopard tanklarının montajını da gerçekleştiriyordu.