Habertürk yazarı Karasu: Avrupa Birliği aşı olmayanları her türlü seyahatten men edecek bir düzenlemeyi tartışıyor

Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu, bugünkü yazısında aşılama sürecinin ardından Avrupa'da tartışılan yeni düzenlemelere değindi.
'Aşı ol(a)mayan cüzzamlı muamelesi mi görecek' başlıklı yazısında Karasu, "Avrupa Birliği’nde yavaş yavaş şu soru belirmeye başladı: Acaba aşısını yaptıranlar, normal hayata dönüşte daha mı özgür olmalı? Seyahatlere çıkıp, lokanta ve barlara, fitness stüdyolarına rahatça gidip gelmeli mi? Bağışıklık pasaportu, aşı karnesi ya da adı her neyse bir belgeyle normal hayata uyumlu olduğunu kanıtlayan bireyler, 'daha mı eşit olmalı'" ifadelerine yer verdi.
Karasu ayrıca, Avrupa ülkelerinin aşı belgesi ve seyahat kurallarıyla ilgili 27 üye ülkeyi kapsayan ortak bir çözüm bulmaya çalıştığını söyledi:
"Yunanistan aşı pasaportu için ilk girişimi yaptı. Başbakan Miçotakis, Komisyon Başkanı Von der Leyen’e mektup yazarak 'Aşısını yaptıranlar seyahat özgürlüğüne sahip olmalı. Böylece geri kalan vatandaşlar da aşıya teşvik edilmiş olur' dedi.
'Danimarka bağışıklık pasaportu üzerine çalışıyor'
Polonya erkenden davranarak aşı olanlara seyahatlerde karantina şartını kaldırdı. İspanya aşıyı reddeden vatandaşları fişleyecek ve tüm AB üyelerinin bu listeye erişimi olacak. Danimarka da bağışıklık pasaportu üzerine çalışma yürütüyor. Estonya, Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde elektronik pasaport geliştirdi.
AB harici İsviçre‘de ise sadece aşı olanların büyük toplanmalara katılmasına imkan tanıyan bir pandemi yasası çıkarılması yönünde tartışma sürüyor.
'AB dışında kalan aşısız alem cüzzamlı kolonilerine dönüşür'
Bu iyimser görüşlü uzmanın dediği gibi özgürlüğe yumuşak geçiş olursa, Avrupa Birliği aşı aleyhtarlığını sindirebilir. Aşı karnesini alan, normal hayata açılıp tatillere çıkabilir. AB dışında kalan aşısız alem de Ortaçağ Avrupası’ndaki gibi cüzzamlı kolonilerine dönüşür."
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