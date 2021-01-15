Fransa'da çocuklara toplu test yapılacağını açıklayan Sağlık Bakanı: Aşılamada seçilmişlere öncelik tanınmayacak

Pandemiyi dizginleyemeyen Fransa'da İngiliz varyantının çocuklarda daha kolay yayılması nedeniyle ayda 1 milyon öğrenciyle öğretmene test yapılacağını açıklayan Sağlık Bakanı Veran, seçilmiş milletvekillerinin öncelikli aşı olma talebine şu yanıtı verdi: Halka örnek olmak istiyorsanız sıranızı bekleyin. Ben de sıram gelince aşı olacağım.

Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da, dün itibarıyla son 24 saatte 21 bin 228 yeni vaka ve 283 can kaybı açıklanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 851 bin 670'e, toplam ölüm 2 milyon 851 bin 670'e yükselirken, yeni önlemler açıklandı.

18.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağı ülke çapında genişletilirken, toplu aşılamayla ilgili yeni bir açıklama da yapıldı.

Yüksek risk grubu yaşa bakılmaksızın öncelikli aşılanacak

Kronik hastalıkları nedeniyle yüksek risk altında bulunan yaklaşık 6.4 milyon kişinin yaşlarına bakılmaksızın doktordan reçete almak kaydıyla pazartesiden itibaren toplu aşılamaya dahil edileceğini duyuran Sağlık Bakanı Olivier Veran, Britanya'yı kasıp kavuran ve yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olan koronavirüsün mutasyon geçirmiş yeni varyantının Fransa'daki enfeksiyonlarının yüzde 1-1.5'unu oluşturduğunu belirtti.

"What we know to date is that the virus [variant] appears to be more contagious in children. That's what we're seeing in England," said France's health minister, @olivierveran. https://t.co/c79qkI9D5E — euronews (@euronews) January 14, 2021

Okul çocuklarıyla öğretmenlere toplu test

Yeni varyantın öncekilere kıyasla çocuklarda daha kolay yayıldığını, bu nedenle okul çocuklarıyla öğretmenlere toplu test yapmayı planladıklarını söyleyen Veran, ayda 1 milyon öğrenciyle öğretmene test yapmak amacıyla protokol hazırladıklarını, mninimum 6 yaşından itibaren çocuklara test yapacaklarını aktardı.

Britanya'dan farklı olarak bu aşamada okulları kapatmayı planlamadıklarını, ama yeni varyantın ekfeksiyonlardaki oranının artması halinde bunu değerlendirebileceklerini sözlerine ekledi.

Topluma örnek olmak için seçilmişlerin öncelikli aşılanması tartışması

Bazı ülkelerde aşılamada devletin ve siyasetin önde gelenlerinin topluma örnek olmaları gibi nedenlerle öncelikli olup olmaması tartışması yapılırken, 13 Ocak'ta Fransa parlamentosunda Veran'a da seçilmiş milletvekillerinin örnek olması için öncelikli aşı olmasıyla ilgili soru yöneltildi.

❝Aşılamada milletvekillerine öncelik tanınmayacak. Halka örnek olmak istiyorsanız sıranızı bekleyin. Ben de 50 yaşın altındayım ve sıram gelince aşı olacağım❞



Fransa Sağlık Bakanı, parlamentoda vekillere aşılama önceliği tanınması teklifine karşı çıktı — euronews Türkçe (@euronews_tr) January 13, 2021

Aşılama kampanyasında seçilmiş yetkililere öncelik verilmeyeceğini açıklayan Sağlık Bakanı, "Örnek olmak sıranızı beklemek demektir" vurgusunu yaptı.

Kendisinin de doktor olduğunu hatırlatan Veran sağlık bakanı olsa da 50 yaşının altında olduğu için aşı olmayacağını ve sırasını bekleyeceğini söyledi.

"50 yaşının altındaki sağlık çalışanlarına aşılama başladığında ben de olacağım" diyen Sağlık Bakanı, milletvekillerine 'sakin şekilde sıralarını bekleyerek halka örnek olmalarını' tavsiye etti.

Toplu aşılamada diğer Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmakla eleştirilen Fransa'da Veran'ın açıklamasına göre şimdilik yaklaşık 300 bin kişi aşılandı. Bu sayı, Britanya'da 2 milyonu çoktan geçti.