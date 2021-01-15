Almanya’da karantinayı ihlal edenler için ‘cezaevi’ kuruluyor

Almanya’nın Saksonya eyaletinin koronavirüs karantinasını birçok kez ihlal etmekten yakalananların ‘zorunlu yerleşimi’ için bir merkez oluşturmayı planladığı bildirildi.

Bild gazetesinin aktardığına göre, Almanya’nın Saksonya eyaleti yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını birçok kez ihlal etmekten yakalananların ‘zorunlu yerleşimi’ için bir merkez oluşturma hazırlıkları yapıyor.

Bunun için 2017'de inşa edilen Dresden'deki birincil mülteci kabul merkezinin yeniden donatılması planlanıyor. Saksonya Eyaleti Sağlık Bakanı Petra Köpping 2020 baharında, karantinayı birçok kez ihlal edenlerin psikiyatri hastanelerine gönderilmelerini önermişti, ancak bu öneri de ihlalcilerin otel veya hastanelere yerleştirilmesi fikri gibi kabul görmemişti.

Yeni merkeze yerleştirmenin koşulları ve maliyeti ile ilgili bilgi paylaşılmazken, alanın duvarlarla çevrildiği ve polis tarafından izleneceği belirtildi.

Saksonya Eyaleti Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, mülteci kabul merkezinin yeniden donatıldığı haberini doğrulayarak, ‘zorla yerleştirmenin’ karantina kurallarını birçok kez ihlal edenler için geçerli olacağı bilgisini paylaştı.

Yetkililere göre prosedür, “ısrarcı telkin, para cezası ve mahkeme kararı” şeklinde kademeli olarak işleyecek.

Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan Almanya'daki son Kovid-19 verilerine göre, vaka sayısı 2 milyon 958'e ulaştı.