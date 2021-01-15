AB'den Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad'a yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı yaptırım listesine dahil etti. Yaptırım listesine giren Suriyelilerin sayısı 289 oldu.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Mikdad, eski Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in vefatı sonrası göreve getirilmesi nedeniyle yaptırım listesine alındı.

Mikdad'ın dahil edilmesiyle birlikte yaptırım listesinde yer alan Suriye hükümet yetkilisi ve Suriye yönetimine mali destek sağlayan iş insanı sayısı 289'a yükseldi. Listede ayrıca 70 kurum ve şirket bulunuyor.

Suriye yönetimine 2011'den beri uygulanan yaptırımlar, seyahat yasağı ve AB'deki varlıkların dondurulmasını içeriyor.

AB, Suriye yönetimine petrol ithalatı yaptırımının yanı sıra yatırım kısıtlamaları, Suriye Merkez Bankası'nın AB'deki varlıklarının dondurulması, bazı ekipmanların satışına yönelik sınırlamalar gibi uygulamalar getirmişti.

Daha önce dışişleri bakan yardımcısı pozisyonunda bulunan Mikdad, Velid Muallim'in 16 Kasım 2020'de hayatını kaybetmesi sonrası yeni dışişleri bakanı olarak görevlendirilmişti.