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    İspanya, yaz, koronavirüs, yürüyen insanlar, maske

    Kovid-19 salgınında İspanya'da yeni vaka sayısı, Portekiz'de ise can kaybı en yüksek seviyede

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    İspanya ve Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son iki haftadır kaydedilen günlük can kaybı ve yeni vaka sayıları en yüksek seviyelere çıktı.

    İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 235 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 197 yeni vaka tespit edildi.

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    Ülkede günlük yeni vaka sayısının salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü. 

    İspanya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 314'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 252 bin 164'e ulaştı.

    Ülke genelinde 10 Aralık 2020'de 188 olan her 100 bin kişide tespit edilen ortalama Kovid-19 vaka sayısı Noel tatilinin ardından yükselişini sürdürerek bugün 575 olarak açıklandı.

    Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) gereği gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri, artan yeni vakalar nedeniyle ülkenin büyük kısmında yerel yönetimlerce genişletildi.

    Bölgesel karantinalar uygulayan bazı özerk yönetim hükümetleri, geçen yıl mart-haziran döneminde olduğu gibi mecburi haller dışında sokağa çıkılmasına yasak getirmek istese de merkezi hükümet şimdilik buna gerek olmadığını savundu.

    Diğer yandan İspanya'da 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı olanların sayısı 750 bini geçti.

    Portekiz'de Kovid-19'dan günlük can kaybında rekor artış 

    Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 159 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 bin 663 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

    Ülkede Kovid-19'dan günlük can kayıplarında bu hafta içinde üçüncü kez en yüksek sayı açıklanırken yeni vakalar da 6 Ocak'tan bu yana 5'inci kez 10 binin üzerine çıktı. 

    Salgında ölenlerin sayısının 8 bin 543 olduğu Portekiz'de, toplam vaka sayısı da 528 bin 469'a ulaştı.

    Kovid-19 aşılarına 27 Aralık 2020'de başlayan ülkede 9 Kasım'dan bu yana uygulanan ve yeni vaka sayılarındaki yüksek artıştan 30 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilirken zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması isteniyor.

    Ülkede ayrıca bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri kısıtlandı.

    Etiketler:
    koronavirüs tedbirleri, Koronavirüs, Ölüm, vaka, Portekiz, İspanya
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