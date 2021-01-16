Ukrayna hizmet sektöründe Rusçayı yasakladı

Ukrayna’da tüm hizmet sektörünün Ukraynacaya geçişini sağlayacak olan “Ukrayna dilinin devlet dili olarak işleyişini sağlama” yasası yürürlüğe girdi.

Ukrayna’da bundan böyle, tüm hizmet sektörleri artık sadece devlet dilinde hizmet vermekle yükümlü olacak. Müşterilerin özel talebi olması halinde başka bir dile geçilebilecek. Rusça olarak verilen hizmetler artık şikayet edilebilecek, ihlaller para cezası ile cezalandırılacak.

Devlet dilinin korunması ombudsmanı Taras Kremin, hizmet sektörünün Ukraynaca'ya geçişinin hizmet kalitesinin artırılmasına ve devlet dilinin geliştirilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Kremin, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, “Uygulamada bu, markette, mağazada, kafe veya restoranda, bankada, eczanede, benzin veya tren istasyonunda, spor salonu veya kütüphanede Ukraynalı tüketicinin nihayet devlet dilinde hizmet alma hakkını elde edeceği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

Kremin, fiyat etiketleri, talimatlar, teknik özellikler, biletler ve menüler hakkındaki tüm bilgilerin artık Ukraynaca olacağını, ancak gerektiği durumlarda diğer dillerin de kullanılabileceğini belirterek, internet sitelerinin de devlet diline çevrilmesi gerektiğini kaydetti.

İş dünyası Rusçadan vazgeçmeye hazır değil

Kiev Siyasi Araştırmalar ve Çatışma Bilimi Merkezi Direktörü Mihail Pogrebinskiy, hizmet sektörünün Ukrayna diline geçmeye hazır olmadığını belirterek,ilgili yasanın bazı hoşgorülü yanlarına rağmen, pek bir işe yaramayacağını ifade etti.

Sputnik’e konuşan Pogrebinskiy, “Restoranlar, çalışanları Rusça konuştukları takdirde bazı yaptırımlara maruz kalabilecekler. Tabii ki sektör buna hazır değil, ancak insanlar işlerini kaybetmek istemeyeceklerdir ve bu nedenle büyük olasılıkla karma bir dil kullanmak zorunda kalacak ve Ukrayna diline zarar vereceklerdir” dedi.

Ukrayna Politika Analizi ve Yönetimi Enstitüsü Direktörü Ruslan Bortnik’de benzer bir görüşü savunarak, Rusça’nın hizmet sektöründe kullanılmamasının formaliteden öteye geçemeyeceğini vurguladı.

Bortnik, “Genel olarak, durum değişmeyecek. Ukrayna'ya geçiş olmayacak, her şey olduğu gibi kalacak, ancak bu alanda çok sayıda sorun yaşanacak. Dil müfettişleri çalışmalarını gerekçelendirmek zorunda kalacak, teftişler olacak, para cezaları olacak ve bu alandaki sürtüşme durumlarının sayısı artacak, ancak ani bir geçiş olmayacak. Ne şirketler ne de müşteriler buna hazır değil” şeklinde konuştu.

Ukrayna Parlamentosu, 25 Nisan 2019'da ülkede yaşayan Rusça konuşan büyük azınlığın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle karşı çıktığı, Ukraynacaya özel bir statü veren ve dili kamu çalışanları için zorunlu hale getiren yasayı onaylamıştı. Kabul edilen yasaya göre, bazı devlet görevlerinde bulunan kimseler Ukrayna dilini bilmek ve görev yaparken bu dili kullanmak zorunda. Bu görevliler arasında parlamenterler, hakimler, savcılar, Merkez Bankası çalışanları, orduda sözleşmeli görev yapan subaylar, öğretmenler ve devlete bağlı hastanelerde çalışan tıbbi personel bulunuyor. Dini ritüeller ve özel sohbetler yasanın kapsamı dışında tutuldu.