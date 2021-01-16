Frankfurt Havalimanı'nda alarm verildi: Terminal boşaltılıyor

Frankfurt Havalimanı'nda henüz öğrenilemeyen bir nedenle alarm verildi ve yolcular terminalden tahliye edildi. Havalimanından yapılan açıklamada, önlemin 'Devam etmekte olan bir operasyon nedeniyle' alındığı belirtildi.

Almanya'daki Fankfurt Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle tüm yolcular dışarı çıkarıldı.

Havalimanından yapılan açıklamada, terminal ile tren istasyonunun 'devam eden bir polis operasyonu nedeniyle' kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Yolculardan, bölgede bulunan güvenlik görevlilerinin talimatlarına uymaları isteniyor. Sonuç olarak, operasyonda gecikmeler yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.

Due to an ongoing police operation, parts of Terminal 1, the regional train station and the crossing to the long-distance train station are currently closed at Frankfurt Airport. Passengers are asked to follow the instructions of the security staff on site. pic.twitter.com/5EtfEyYkuU — Frankfurt Airport (@Airport_FRA) January 16, 2021

​Öte yandan, sosyal medyada yayılan bir videoda ise bir polisin elinde silahıyla bir kişiyi yere yatması yönünde uyardığı görüldü.

Frankfurt Havaalanı polisi de, vatandaşlardan devam etmekte olan polis operasyonunun videolarını paylaşmamalarını istedi.

Bitte teilen Sie keIne Videos polizeilicher Einsatzmaßnahmen!

Sobald wir weitere gesicherte Erkenntnisse haben, werden wir berichten.#FRA160121 pic.twitter.com/Z6g8WfxTGX — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) January 16, 2021

​