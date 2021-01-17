Frankfurt Havalimanı'ndaki kaosun sebebi ortaya çıktı: Bir şahıs 'Hepinizi öldüreceğim, Allahu Ekber' diye bağırmış

Frankfurt Havalimanı'nda alarm verilmesi ve yolcuların terminalden tahliye edilmesine neden olan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Havalimanının 38 yaşındaki bir Slovenyalının "Hepinizi öldüreceğim, Allahu Ekber" diye bağırması üzerine alarm durumuna geçtiği öğrenildi.

Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda cumartesi günü kaos yaşandı. Havalimanından yapılan açıklamada, terminal ile tren istasyonunun 'devam eden bir polis operasyonu nedeniyle' kapatıldığı belirtildi.

Alman Federal Polisi'nin yaptığı açıklamada, 1. Terminal'de yaşanan olayda 38 yaşındaki bir Slovenya vatandaşının güvenlik güçlerine "Hepinizi öldüreceğim, Allahu Ekber" diye bağırması üzerine alarm durumuna geçtiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, havalimanında şüpheli iki bagajın tespiti üzerine iki kişi tutuklandı. Bagajlarda herhangi bir tehdit bulunmadığı ortaya çıkınca söz konusu kişilerin serbest bırakıldığı belirtildi.

Federal polisten yapılan açıklamada, "Saat 17:16'da federal polis, ağız ve burun koruması için maske kullanmayan bir Slovakyalı erkeğe yaklaştı. Şahıs güvenlik güçlerine saldırgan tavır gösterdi ve "Hepinizi öldüreceğim Allahu Ekber" diye bağırdı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre tehditleri polis tarafından ciddiyetle ele alınan söz konusu şahıs kaçmaya çalıştı ancak yakalandı.

Söz konusu olayla birlikte havalimanının 1. Terminalinde silahlı bir kişinin bulunduğu ihbarı bildirildi. İki olay arasında bağlantı bulunması ihtimaline karşın bölgenin güvenlik kordonuna alındığı kaydedilen açıklamada, sat 20:00'da herhangi bir güvenlik riskinin bulunmadığının anlaşılması üzerine havalimandaki durumun yeniden normale döndüğü belirtildi.

Slovenyalı şüphelinin sorgusu sürüyor.

Bitte teilen Sie keIne Videos polizeilicher Einsatzmaßnahmen!

Sobald wir weitere gesicherte Erkenntnisse haben, werden wir berichten.#FRA160121 pic.twitter.com/Z6g8WfxTGX — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) January 16, 2021

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