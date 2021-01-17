Le Monde’den ‘Pfizer aşısının tescili için Avrupa İlaç Ajansı’na baskı uygulandı’ iddiası

Haberde, geçen aralık ayında EMA’nın bilgisayarlarından çalınarak internete sızdırılan gizli belgelerin, Kovid-19’a karşı geliştirilen bazı aşıların hızla tescil edilmesi için kuruma baskı uygulandığını ortaya koyduğu ifade edildi.

EMA çalışanlarının, Pfizer-BioNTech aşısının kalitesiyle ilgili soruları olduğu, ama Avrupa Birliği’nin bazı üst düzey yetkililerin bu aşının hızla tescil edilmesinde ısrarcı olduğu iddia edildi.

Habere göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının onaylanması gerektiği şeklindeki uyarısı EMA yöneticilerinden birinin tepkisini çekti. Bu yöneticinin, “Her ikisinde de halen sorunlar var” dediği aktarıldı.

Ayrıca Pfizer aşısının aralık ayı ortalarında tescil edilmesinin, Avrupa Komisyonu tarafından “kabul edilemez gecikme” olarak nitelendirildiği kaydedildi.

EMA yöneticisinin açıklamasında, “Ne yaparsak yapalım, onay sürecini hızlandırsak ya da net garantiler almak için gereken süreyi alsak da EMA, farklı tarafların (Avrupa Komisyonu, AB üyesi ülkeler, Avrupa Parlamentosu, medya ve genel olarak toplum) soru işaretleri ve eleştirileriyle karşı karşıya kalacak” ifadesine yer verildi.

Haberde, araştırmacıların yaşadığı en büyük sorun Pfizer aşısıyla ilgili olduğu belirtilirken bu aşının ticari partileri ve klinik araştırma sırasında kullanılan partilerin bileşenleri arasında tutarsızlık ortaya çıktığı aktarıldı. Ayrıca bazı üretim tesislerine yönelik onay eksikliği ve ticari partiler hakkında bilgi eksikliğinin de endişelere yol açtığı ifade edildi.

EMA’nın, baskı dışında bilgisayar korsanlarının saldırısıyla karşı karşıya kaldığı, saldırı sonucu araştırma belgelerinin internete sızdığı kaydedildi. Le Monde’ye konuşan EMA temsilcileri, “ifşa edilen e-postaların mevcut sorun ve müzakereleri yansıttığını” itiraf etti.