İngiltere'de dakikada 140 kişi Kovid-19 aşısı oluyor

Koronavirüs ölümlerinde dünya çapında beşinci sırada yer alan İngiltere, nüfus oranına göre en fazla aşı uygulayan ülke olmak ve ekonomisini yeniden canlandırmak için atağa geçti.

Reuters'ın haberine göre, İngiltere'de şimdiye kadar 3 milyon 857 bin 266 kişiye aşının ilk dozu, 449 bin 736 kişiye ise ikinci dozu uygulandı.

Sky News'e konuşan koronavirüs aşısının uygulanmasından sorumlu Sağlık Bakanı olarak Nadhim Zahawi, "Çok iyi gidiyoruz. Dakikada ortalama 140 kişiye aşı yapılıyor. Bazı bölgelerde bu sayı daha da yüksek" dedi.

Aşı merkezleri 24 saat açık olacak

Bu hafta 17, ay sonuna kadar ise 50 aşılama merkezinin daha açılacağını söyleyen Zahawi, bu sayının daha da artacağını belirtti. Zahawi ayrıca, yeni merkezlerin 24 saat açık olmasının hedeflendiğini ve pilot çalışmalara Londra'da başlandığını söyledi.

Polisler ve öğretmenlerin öncelikli olması planlanıyor

Zahawi, 80 yaş ve üstünün neredeyse tamamının aşılandığını belirterek, "Öğretmenler, polis memurları ve esnaf gibi virüsle çok daha büyük oranda temas kurabilecek olanları listenin başına almayı düşünüyoruz" dedi. Zahawi, aşılama aşamasının ikinci aşamasında hangi grubun yer alacağını belirlemek için Aşılama Komitesi ile çalışacaklarını söyledi.

Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanan "Our World in Data" adlı portaldaki verilere göre, İsrail, nüfusuna oranla en çok aşı uygulayanlar listesinde birinci sırasını korurken İngiltere ise BAE ve Bahreyn'den sonra dördüncü sırada yer alıyor.