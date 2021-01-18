Slovakya'da işe gitmek ve seyahate çıkmak için negatif Kovid-19 testi zorunluluğu getiriliyor

Slovakya'da ülkenin tamamına dokuz günde koronavirüs testi yapılmasını amaçlayan bir proje uygulamaya koyuldu.

Slovakya hükümeti ülke çapında herkese yapılacak Kovid-19 testleri ile hastalığın en son dalgasının ardından iyileşmelerin hızlanmasını, öğrencilerin şubat ayında okula dönmesini ve ekonomiye zarar veren kısıtlamaların hafifletilmesini planlıyor.

Ülkede testler bugünden itibaren başlayacak ve 26 Ocak'a kadar tamamlanacak. Test uygulaması zorunlu olmasa da 27 Ocak'ta işe gitmek isteyen herkesin negatif sonuçlu koronavirüs testi ibraz etmesi gerekiyor. Negatif test sonucu ibraz etmeyen 15-65 yaş aralığındaki kişiler işe gitmek, postaneye gitmek veya kırsal kesimlere seyahat etmek gibi rutin aktiviteleri gerçekleştiremeyecek. Doktora veya markete gitmek düzenlemenin birkaç istisnası arasında yer alıyor.

Slovakya, Noel'den önce sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere zorunlu bir kısıtlama sürecine girmişti.

İşe gitme veya doktorla görüşme gibi istisnalara sahip kısıtlamalar dışında Slovakya halkına alışveriş için yalnızca evlerine en yakın olan dükkanlara gitme izni verilmişti.

5.4 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 3 bin 500 kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti.