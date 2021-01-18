Belarus, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonasına ev sahipliği yapma hakkından mahrum edildi

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Konseyi'nin yaptığı basın açıklamasına göre, bu yıl Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası kapsamındaki maçların Belarus’ta yapılmaması yönünde karar alındı.

Açıklamada, "IIHF’nin kontrolü dışında bulunan güvenlik sorunlarından dolayı IIHF Konseyi bugün, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonasının Minsk'ten alınma kararının kaçınılmaz olduğunu doğruladı. Bu karar, süreç değerlendirme prosedürü tamamlandıktan sonra konsey tarafından alındı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Belarus ve Letonya’nın turnuvaya ev sahipliği yapma başvuruyu birlikte sundukları için Federasyon, turnuvanın tüm maçlarının Letonya'da yapılması olasılığını değerlendirecek.

21 Mayıs–6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası maçlarına Riga ve Minsk ev sahipliği yapacaktı. Ancak Belarus yönetiminin ülkedeki protestolara verdiği tepki nedeniyle Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nın düzenli sponsorları olan Nivea Men, Skoda ve Liqui Moly, maçların Minsk'te yapılması halinde turnuvayı desteklemekten vazgeçeceklerini bildirdi.

Geçen pazartesi Minsk’te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile turnuva hazırlıklarını görüşen IIHF Başkanı Rene Fasel, daha sonra Sputnik’e açıklamasında turnuva sponsorlarına baskı yapıldığını ve şampiyonanın Belarus'tan alınmaması halinde işbirliği yapmaktan vazgeçmeye zorlandığını açıklamıştı.