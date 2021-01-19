İtalya'da koalisyon hükümeti, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu aldı

İtalya yönetimindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından olan Italia Viva (IV) partisinin lideri Matteo Renzi, İtalya Senatosu'nda geçen hafta düzenlendiği basın toplantısında Tarım Bakanı Teresa Bellanova ile Aile Bakanı Elena Bonetti'nin istifa edeceğini ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ivan Scalfarotto'nun da görevinden ayrılacağını belirterek, koalisyon hükümetinden çekildiklerini duyurmuştu

İtalya'da hükümet, koalisyon ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin çekilmesi üzerine pazartesi günü Temsilciler Meclisi’nde güvenoyu yoklamasına gitti.

Güvenoyu arayan Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) koalisyonu, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluk olan 315'i aşarak güvenoyu aldı. 630 sandalyeli Meclis'te oylamaya katılan 607 vekilin 321'i güvenoyu yoklamasına 'evet', 259’u ise 'hayır' oyu verdi. 27 vekil ise 'çekimser' oy kullandı.

Parlamentodaki oturum Başbakan Conte'nin konuşması ile başladı. Hükümet krizini 'vatandaşlar açısından anlaşılamaz' olarak nitelendiren Conte, "Temeli olmayan ve ülkeye ciddi zararlar verebilecek bir kriz yaşıyoruz. İtalya, uyumlu bir hükümeti hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Koalisyon hükümetinin sağlam temelleri olduğunu belirterek, 'sorumluluk sahibi' parlamenterleri hükümete destek vermeye çağıran Conte, "Değişiklikler yapılırsa hükümete kapımız açık" mesajı veren Renzi'nin hükümetten çekilmesini 'büyük sorumsuzluk örneği' olarak nitelendirdi. Conte, “Yaşananların silinmesi mümkün değil” dedi.

Senato'da destek arayışı

Başbakan Conte liderliğindeki hükümetin kaderini salı günü parlamentonun üst kanadı Senato'da yapılacak güven oylaması tayin edecek. Iv partisinin 13 Ocak'ta hükümetten ayrılma kararını açıklamasının ardından hükümeti oluşturan 3 partinin Senato'daki 133 sandalyesi salt çoğunluk sağlamaya yeterli olmuyor. Koalisyon hükümetinin 361 sandalyeli Senato'da en az 161 oya ihtiyacı var.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre hükümet, 152 senatörün desteğini almış durumda ve destek verecek 9 senatör daha arıyor. Başbakan Conte'nin Senato'dan güvenoyu alamaması halinde Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunması bekleniyor.