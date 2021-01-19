İngiltere Sağlık Bakanı Hancock kendini karantinaya alıyor

Toplu aşılamanın başladığı ama yüksek vaka ve ölüm haberlerinin gelmeye devam ettiği İngiltere'de Sağlık Bakanı da koronavirüs kapmış olabilir.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu beşinci ülke olan İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock kendini karantinaya aldı.

Hancock, Kovid-19 uygulaması üzerinden uyarı aldığını ve testi pozitif çıkmış biriyle temaslı olabileceği için pazar gününe kadar evde kalacağını açıkladı.

Last night I was alerted by the @NHSCOVID19app to self isolate so I’ll be staying at home & not leaving at all until Sunday.



We all have a part to play in getting this virus under control. pic.twitter.com/MaN1EI7UyY — Matt Hancock (@MattHancock) January 19, 2021

Koronavirüs aşısının uygulanmasından sorumlu Sağlık Bakanı Nadhim Zahawi, dakikada 140 kişiye Kovid-19 aşısı vurulduğunu ve yeni açılacak aşı merkezleriyle bu sayının artmasını hedeflediklerini söylemişti.