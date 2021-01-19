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    Bloomberg'e konuşan Norveçli yetkililer: Ölümler aşıyla bağlantılı değil

    © AFP 2020 / SEBASTIEN BOZON
    Avrupa
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    Norveç'te bakımevinde kalan 33 kişinin Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olduktan sonra yaşamını yitirmesinin ardından yetkililer bu ölümlerin aşıyla bağlantılı olmadığını açıkladı.

    Norveç'te 33 yaşlının Kovid-19 aşısının ilk dozunu vurulduktan kısa süre sonra hayatını kaybetmesi aşı tartışmalarını alevlendirdi. Bloomberg'in haberine göre, bu ölümler sonrası açıklama yapan Norveçli yetkililer can kayıplarının aşıyla bağlantılı olmadığını belirtti.

    Norveç İlaç Kurumu Tıbbi Direktörü Dr. Steinar Madsen, bu hastalarda en olağan yan etkilerin bile ciddi komplikasyonlara neden olduğunu belirterek, Kovid-19'a yakalanmalarının aşı olmalarından çok daha büyük bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

    Bu kişilerin halihazırda ciddi hastalıklarının olduğunu belirten Madsen, bildirilen ölümlerin 1000'de 1 oranında olduğunu söyledi. 

    Madsen ayrıca, cuma günü ülkede kullanılmaya başlayan Moderna da dahil olmak üzere, başka aşılardan da farklı sonuçlar beklenemeyeceğini belirtti. 

    Norveç İlaç Ajansı, 'aşılama süresince en yaşlı ve hasta kişilerde ölüm görülebileceğinin toplu aşılama başlamadan önce bildirildiğini' açıkladı. 

    'Aşırı' ya da 'aşı bağlantılı değil'

    Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı Camilla Stoltenberg ise dün yaptığı basın açıklamasında, ülkedeki huzurevlerinde zaten her gün yaklaşık 45 ölüm olduğunu belirterek, bildirilen ölü sayısını 'aşırı' veya 'aşı bağlantılı' olarak nitelemenin doğru olmadığını söyledi. 

    Norveç'te, dün 48.000'den fazla kişiye aşı yapıldı. Böylece huzurevindeki nüfusun neredeyse tamamı aşılanmış oldu. Ülkede Aralık ayı sonunda başlayan aşılamalarda sadece Biontech-Pfizer'in aşısı uygulanmış, 15 Ocak'tan itibaren yine mRNA (mesajcı RNA) yöntemiyle üretilen Moderna aşısının  uygulanmasına da başlanmıştı.

    Daha önce 'risk uyarısı' yapılmıştı

    Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden dana önce yapılan açıklamada, aşının 80 yaş üstü için risk barındırdığı belirtilerek "Şiddetli kırılganlığı olanlarda aşıların hafif yan etkileri bile ciddi sonuçlara yol açabilir. Yaşam süresi kısalmış olanlar için ise aşı tamamen anlamsız olabilir" ifadelerine yer verilmişti. 

    Norveç, daha önce meydana gelen ölümlerle ilgili inceleme başlattığını bildirmişti. Elde edilen ilk bulguların bu hafta içerisinde Avrupa İlaç Kurumu ile paylaşılması öngörülüyor.

    Almanya ve İsrail de dahil olmak üzere diğer ülkeler de, yakın zamanda aşılanmış kişilerde ölümler bildirmişti. Hong Kong’un hükümet tarafından atanan aşı danışma kurulu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Norveç ve Alman hükümetlerinden, Pfizer-BioNTech aşısı hakkında daha fazla veri istediğini açıklamıştı. 

    Etiketler:
    Moderna, BioNTech, Pfizer, Ölüm, Koronavirüs testi, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Bloomberg, Norveç
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