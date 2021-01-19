Almanya'da bir Türk sahte test sonucu belgesiyle uçağa binmeye çalıştı

Almanya'nın Bottrop kentinde Türk asıllı bir kişi, testi pozitif çıkmasına rağmen sahte negatif test sonucu içeren bir belge ile Türkiye'ye gelmek üzere uçağa binmek istediğii iddia edilid. Belgenin sahte olduğu ortaya çıkınca karantinada olması gereken adama, eşine ve çocuğuna uçuş izni verilmediği belirtildi.