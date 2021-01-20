AB, Biden'ın gelişinden memnun: 4 yılın ardından Beyaz Saray'da yeniden bir dostumuz var

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Uzun 4 yılın ardından Avrupa'nın artık Beyaz Saray'da bir dostu var" dedi, AB'nin ABD ile yeni bir başlangıç yapmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevde olduğu 4 yıl boyunca fırtınalı bir ilişki kurduğu AB'den 'veda mesajı' geldi. Bu akşam yerel saatle 19.30'da başlaması beklenen yemin töreniyle ABD'nin yeni başkanı görevine başlayacak Joe Biden'a övgü dolu sözler gelirken ABD'li teknoloji şirketlerine uyarı yapıldı.

Vekillere hitap eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Ocak'taki ABD Kongresi baskının ardından Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasını memnuniyetle karşıladı. Öte yandan şirketlerin kanuna göre hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Von der Leyen, "Ancak bu kararlar hukuka ve kurallara uygun olarak alınmalı... Silikon Vadisi CEO'larının keyfi kararlarına bağlı olarak değil" ifadesini kullandı.

Biden'ı kast ederek "Uzun 4 yılın ardından Beyaz Saray'da yeniden bir dostumuz var" diyen, ABD'deki 'yeni şafağı' öven ve yeni bir başlangıca hazır olduklarını söyleyen Von der Leyen, yeni ABD yönetiminden beklentilerini de sıraladı.

Biden hükümeti sayesinde ABD'nin BM'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çabalarına yeniden ortak olmasını umduğunu belirten Von der Leyen, Paris İklim Anlaşması'na da değindi. ABD'nin yeniden anlaşmaya dahil olmasının transatlantik ilişkiler için güçlü bir başlangıç noktası olacağını vurgulayan Von der Leyen, Biden ile daha görevinin ilk gününden iklim değişikliği konusunda temaslara başlamaya hazır olduklarını duyurdu.

I am delighted that on day one of this new administration, the US will rejoin the #ParisAgreement.



This is the starting point for our renewed cooperation.



And way more is to come. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2021

Trump, koronavirüs salgını sürecinde ağır bir dille eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkileri sonlandırmıştı.

Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil olmak da Biden'ın ilk icraatlarından biri olacak. Zira selefi Barack Obama'nın bütün çevreci düzenlemelerini iptal eden Trump, ABD'yi Birleşmiş Milletler'in (BM) Paris İklim Anlaşması'ndan da resmen çıkarmıştı. ABD, anlaşmayı imzalayan 197 ülke içinden çekilen tek ülke olmuştu.

AB Konseyi Başkanı Michel: Biden'ın yemin töreni, bir geçişten çok daha fazlası

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de ABD Kongresi baskınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 'Şiddetin karanlığının' demokrasiyi alt edemeyeceğini söyleyen Michel, ABD demokrasisinin de gücünü kanıtladığını söyledi. Bugün Biden'ın yemin töreni nedeniyle Trump destekçilerinin protestolar düzenleyebileceği konusuna da değinen Michel, "Bugün, bir geçişten çok daha fazlası. Bugün, son 4 yılda büyük yara alan transatlantik ilişkimizi canlandırma fırsatı" dedi.