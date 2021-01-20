Madrid'in merkezinde şiddetli patlama: 2 ölü, 8 yaralı

La Latina bölgesinde yer alan Toledo caddesinde saat 15.00 sularında patlama meydana geldi. Patlamanın 7 katlı bir binanın en üstteki dört katında gerçekleştiği belirtildi.
İlk belirlemelere göre en az 8 kişi yaralandı. Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez Almeida, en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Almedia, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
#BREAKING At least two dead in Madrid building blast: mayor pic.twitter.com/BIymftwSwu— AFP News Agency (@AFP) January 20, 2021
Patlamanın etkisiyle bina kısmen yıkılırken, bölge ve yakınlarında bulunan huzurevi tahliye edildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi https://t.co/jX6KpIV3VV pic.twitter.com/FyGceJYS1b— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 20, 2021
Telemadrid'e konuşan bir görgü tanığı bir kişinin yıkılan binanın içinde mahsur kaldığını söyledi.
Madrid'deki patlamanın ardından polis, bölgenin ve yakınlardaki huzurevinin tahliye edildiğini açıkladı https://t.co/jX6KpIV3VV pic.twitter.com/xOWbaRf8w9— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 20, 2021
Madrid itfaiye departmanı, binanın Virgen de la Paloma Kilisesi'ne ait olduğunu açıkladı.
9 dotaciones de @BomberosMad y 11 unidades de @SAMUR_PC se han desplazado a la calle Toledo tras la explosión en un edificio. pic.twitter.com/lkAnX3X55t— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021
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