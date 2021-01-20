Madrid'in merkezinde şiddetli patlama: 2 ölü, 8 yaralı

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde şiddetli patlamanın meydana geldi. En az 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

La Latina bölgesinde yer alan Toledo caddesinde saat 15.00 sularında patlama meydana geldi. Patlamanın 7 katlı bir binanın en üstteki dört katında gerçekleştiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre en az 8 kişi yaralandı. Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez Almeida, en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Almedia, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

#BREAKING At least two dead in Madrid building blast: mayor pic.twitter.com/BIymftwSwu — AFP News Agency (@AFP) January 20, 2021

​Patlamanın etkisiyle bina kısmen yıkılırken, bölge ve yakınlarında bulunan huzurevi tahliye edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi https://t.co/jX6KpIV3VV pic.twitter.com/FyGceJYS1b — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 20, 2021

Telemadrid'e konuşan bir görgü tanığı bir kişinin yıkılan binanın içinde mahsur kaldığını söyledi.

Madrid'deki patlamanın ardından polis, bölgenin ve yakınlardaki huzurevinin tahliye edildiğini açıkladı https://t.co/jX6KpIV3VV pic.twitter.com/xOWbaRf8w9 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 20, 2021

Madrid itfaiye departmanı, binanın Virgen de la Paloma Kilisesi'ne ait olduğunu açıkladı.