Merkel: Putin'e Sputnik V için AB'ye yapılan başvurunun hazırlanması konusunda yardım teklif ettim

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Sputnik V aşısının AB'de tesciline ilişkin başvurunun hazırlanması konusunda yardım teklif ettiğini söyledi.

Bugüne dek ABD-Avrupa ekseninde Batı'da üretilen aşılara acil kullanım yetkisi verilirken, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den bu gidişatı değiştirebilecek bir açıklama geldi.

Gazetecilerle bir araya gelen Şansölye Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Sputnik V aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) tesciline ilişkin başvuruyla ilgili yardım önerdiğini anlattı.

'İnsani alanda işbirliği mümkün'

'Siyasi anlaşmazlıklara ve ihtilaflara rağmen insani alanda işbirliğini mümkün gördüğünü' söyleyen Merkel, şöyle konuştu:

'EMA onayı lazım'

"Bunun ön koşulu, AB'de kullanılabilecek ve birlikte üretilebilecek aşının Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) onay prosedüründen geçmesidir. Rusya, EMA'ya başvurdu ve Paul Ehrlich Federal Enstitüsü'nün Rusya'ya gerekli belgeleri hazırlamada yardım etmesini önerdim."

Almanya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Paul Ehrlich Federal Enstitüsü, biyomedikal ilaçlar ve aşılar üzerinde çalışmalar yürütüyor.