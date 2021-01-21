Fransa İslamı için cumhuriyetçi ilkeler beyannamesini imzalamayan Türkiye bağlantılı gruplara 'Maskeler düşüyor' tepkisi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talep ettiği cumhuriyetçi ilkeler beyannamesine Müslüman dernek federasyonlarının imza atması sürecinde Türkiye bağlantılı kuruluşlarla sorun çıktı.

Cumhuriyetçi-laik nitelikteki İslami İlkeler Tüzüğü'nü imzalamayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) ve Fransa İslam Toplumu Milli Görüş'ün (CIMG) yanısıra 'İnanç ve Uygulama' adlı federasyon, ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada 'suçlayıcı, ötekileştirici, önyargılı' vurgusu

Neden imzalamadıklarına izahat getiren üçlünün ortak açıklamasında şu vurgu yapıldı:

"Teslim edilen metindeki belli paragraf ve formülasyonların Fransa'nın Müslümanları ile ulus arasındaki güven bağını zayıflatacağına inanıyoruz. Dahası, bazı ifadeler, suçlayıcı ve ötekileştirici üslup eşliğinde, Müslümanların itibarını önyargılarla zedeliyor."

'Tüzüğün Cumhurbaşkanı Macron'a sunulmasından önce Fransa İslam Konseyi'ne (CFCM) bağlı tüm federasyonların onayının ve ülkede görev yapan imamların görüşlerinin alınmamasından üzüntü' dile getiren üçlü, diğer yandan 'yabancı ülkelerin Fransa'da dinin yaşanmasına müdahale etmemesi, dinlerin araçsallaştırılmaması ve Fransa'nın anayasası ile ilkelerine saygı konularına katıldıklarını' belirtti.

'Ulusal İmamlar Konseyi ile birlikte çalışacağız'

'Kurulacak Ulusal İmamlar Konseyi'nin (CNI) meşruiyetinin, Müslüman toplumu tarafından kabul edip edilmeyeceğine bağlı olduğunu' ifade eden üçlü, bununla birlikte 'İslam'ın daha iyi anlatılması ve toplumsal uyuma katkı sağlaması için CNI'nın kurulmasının önemli olduğunu, Fransızca bilen imamların Müslüman toplumunun yararına olduğunu' kaydederek ekledi:

"Her zaman yapıcı bir ruhla diyaloğa açık olan dini kurumlar olarak CNI ile çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Fransa İslam Konseyi'nden 'tek taraflı, ayrılıkçı' tepkisi

Şemsiye örgüt CFCM'nin Başkanı Muhammed Moussaoui ise Türkiye bağlantılı üç kuruluşu 'tek taraflı' davranmakla eleştirdi.

'Bu tür yinelenen eylemleri nedeniyle bu grupların Müslümanlar arasındaki ayrılıktan sorumlu tutulma riskiyle karşı karşıya kalacağı' uyarısını yapan Moussaoui, imzalamayı reddetmenin 'İslam dinini temsil eden kuruluşların durumuna güvence sağlamayacağını' dile getirdi.

'Yabancı müdahalenin önlenmesine ve siyasal İslam'ın tanımına çekince'

Fransız haber ajansı AFP'ye adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir kaynak, beyannameye imza atmayan üç kuruluşun özellikle dine yabancı müdahale ve siyasal İslam'ın tanımı konularında çekince öne sürdüğünü söyledi.

Hükümete göre süreci zayıflatmayacak

AFP'ye adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir hükümet yetkilisi, imza atmayan üçlüden "Maskeler düşüyor. Bu, önemli bir açığa çıkmadır" diye söz etti. Hükümet yetkilisi, bu durumun süreci zayıflatmayacağını savundu.

Böyle bir taahhüdün imzalanması, Fransa'da 2020'de bir tarih öğretmeninin kafasının kesilmesi dahil bir dizi cihatçı saldırı düzenlenmesinin ardından gündeme geldi.