Kayıt
23:32 21 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Avrupa Parlamentosu'ndan işverene mesai dışında 'çalışanı rahatsız etme' mesajı

    © Flickr / Sila Tiptanatoranin
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 81
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1043631972_0:0:1800:1014_1200x675_80_0_0_e6b4bb0a56f938cf3e42afc846d3b623.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202101211043632002-avrupa-parlamentosundan-isverene-mesai-disinda-calisani-rahatsiz-etme-mesaji/

    Avrupa Parlamentosu, çalışanların mesai saatleri dışında işleriyle ilgili e-posta, mesaj ve aramalara yanıt vermeme hakları olduğu, bu konuda hızla Avrupa Birliği çapında bir mevzuat hazırlanması gerektiği çağrısında bulundu.

    Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, çalışanlara iş saatleri dışında ulaşılamamasına yönelik 'İrtibatı kesme hakkı' ile ilgili hazırlanan rapor, 472 'evet', 126 'hayır' ve 83 'çekimser' oyla kabul edildi.

    Raporda, dijitalleşme ve çeşitli teknolojik cihazların, işçi ve işverenlere ekonomik ve sosyal faydalar sağladığı, çalışmada esnekliği ve özerkliği arttırdığı, işe gidip gelme sürelerini kısalttığı, bununla birlikte işin yoğunlaşması, çalışma saatlerinin uzaması, iş ve özel hayat arasındaki sınırların aşılması gibi dezavantajlara, istihdamla ilgili çeşitli etik ve yasal sorunlara neden olduğu kaydedildi.

    Twitter
    Rapor: Pandemi döneminde evden çalışma oranı yüzde 70, çalışanların yüzde 52'si kolay adapte oldu
    Son dönemde dijital araçlar ve teknolojik cihazların iş amaçlı kullanımının çok arttığı hatırlatılan raporda, bunun sürekli bağlı, her zaman açık ve göreve hazır olma kültürü ile sonuçlandığı ifade edildi.

    Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çalışmaların da önemli ölçüde arttığı anımsatılarak, bu durumun mevcut sorunları arttırdığı ve kendine özgü yeni problemler ortaya çıkardığı belirtildi.

    Evden çalışma ile özel hayat ve iş hayatı arasındaki sınırların bulanıklaştığına dikkat çekilen raporda, günümüzde işverenlerin çalışanlarından her zaman erişilebilir olmalarını beklediğine işaret edildi.

    Raporda, bu durumun işçi üzerinde bir baskı kurduğu, sonucunda evden çalışanların mesai bitmesinin ardından iletişim kanallarını kapatamadıkları, uzun çalışma saatlerinin ve çalışan üzerindeki artan taleplerin kaygı, depresyon, tükenmişlik gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığı anımsatıldı.

    © AFP 2020 / Adem Altan
    Araştırmaya göre kadınlar, pandemi sonrasında olabildiğince sık evden çalışmayı erkeklere oranla daha çok tercih ediyor
    Çalışanların hafta sonu, yıllık izin ve mesai saatleri sonrası işleriyle ilgili e-posta, mesaj ve aramalara yanıt vermeme hakları olduğuna işaret edilen raporda, bu konuda hızla Avrupa Birliği (AB) çapında bir mevzuat hazırlanması gerektiği kaydedildi.

    Raporda, AB Komisyonu'na, özellikle dijital araçlarla çalışanların iş saatleri dışında bağlantılarını kesebilmelerine ve evden çalışanlara yönelik iş koşullarına açıklık kazandırılmasına yönelik yasal düzenleme üzerinde çalışması çağrısı yapıldı.

    Salgın ve uygulanan kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle Avrupalıların yaklaşık 3'te 1'i evden çalışıyor.

    AB kurallarına göre haftalık en fazla 48 saatlik çalışılması gerekirken evde çalışanların önemli bir kısmının bu süreyi aştığı düşünülüyor.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Evden çalışma, Mevzuat, Avrupa Birliği, Arama, Mesaj, E-posta, mesai saati, Avrupa Parlamentosu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İngiliz oyuncu Michelle Keegan
    Altın Oran denklemine göre 'mükemmel yüze' sahip ünlü kadınlar
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet