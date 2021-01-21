Avrupa Parlamentosu'ndan Navalnıy kararı: AB'den Kuzey Akım-2'nin engellenmesi talep edildi

Avrupa Parlamentosu, Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanmasına ilişkin kararı kabul ederek, AB'den Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının tamamlanmasının engellenmesini ve Moskova'ya karşı kısıtlayıcı tedbirlerin sertleştirilmesini talep etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), Moskova'dan muhalif Aleksey Navalnıy ve Rusya'ya dönüşüyle ​​bağlantılı olarak, tutuklanan tüm kişilerin 'derhal ve koşulsuz' serbest bırakılmasını talep ederek, durumlarını yakından izleyeceğini duyurdu.

Kararda, "Avrupa Parlamentosu, AB'ye üye ülkeleri, farklı dış politika platformlarında Rusya ile işbirliğini eleştirel bir şekilde gözden geçirme çağrısı yapıyor" ifadelerine yer verildi.

AP, AB Konseyi'ne, Navalnıy konusunda aktif bir tavır alma ve tutuklanmasında sorumluluğu olan özel ve tüzel kişilere karşı kısıtlamalar getirme çağrısında bulundu.

Karar metninde ayrıca, "AP, AB Konseyi'ni rejimle ilişkili Rus oligarklarına, Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'in yakın çevresine, AB’de varlıkları olan ve serbest dolaşım imkanına sahip aktif medya propagandacılarına karşı yaptırımlar uygulamaya çağırıyor" denildi.

Oy kullanan 581 milletvekilinden 64'ü karara karşı çıkarken 44’ü çekimser kaldı. AP'nin uluslararası konulardaki kararlarının bağlayıcılığı bulunmuyor.