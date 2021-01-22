Merkel: ABD’nin Kuzey Akım-2 yaptırımları yersiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD’nin Kuzey Akım-2 boru hattı projesine yönelik sınır ötesi yaptırımları yersiz araç olarak değerlendirdi.

Merkel, gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Söz konusu olan, ABD ile Rusya arasında misal petrol alanında hiçbir ilişki olmaması değil. Tüm bunları bir bütün olarak değerlendirmeli, birbiriyle konuşmalı, Rusya ile gaz ticareti yapma isteği var mı ve hangi bağımlılık düzeyinin kabul edilir olduğu belirlenmeli” ifadesini kullandı.

Almanya lideri, “Bu sınır ötesi yaptırımların her halükarda yersiz araç olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.