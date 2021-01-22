Vatikan Bankası’nın eski başkanı Caloia'ya kara para aklamaktan 8 yıl 11 ay hapis cezası

Vatikan yargısı, Vatikan Bankası'nın eski Başkanı Angelo Caloia'yı kara para aklama ve zimmetine para geçirme suçlarından mahkum ederek, 8 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

'Vatikan Bankası' olarak bilinen Dini İşler Enstitüsü'nün (IOR) eski başkanı Angelo Caloia ve avukat Gabriele Liuzzo'nun Vatikan mahkemesinde görülen davasında karar çıktı.

Mahkeme, Başkan Caloia'ya kara para aklama ve zimmete para geçirmekten 8 yıl 11 ay hapis ve 12 bin 500 euro, Liuzzo’ya ise kara para aklamaktan 5 yıl 2 ay hapis ve 8 bin euro para cezası verildi.

Mahkeme ayrıca, sanıkların hesaplarında ele geçirilen meblağlara el konulmasına ve IOR ile Sgir şirketine yaklaşık 23 milyon euro tazminat ödenmesine karar verdi.

1989- 2009 yılları arasında IOR'un Başkanlığı yapan Caloia ile baba-oğul avukatlar Gabriele ve Lamberto Liuzzo, 9 Mayıs 2018'de başlayan davada, Vatikan'a ait gayrimenkullerin satışlarında offshore şirketleri aracılığıyla yapılan karmaşık işlemlerde çeşitli usulsüzlük suçlamalarıyla yargılanıyordu.