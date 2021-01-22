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    İngiltere'de ev partilerine katılanlara 800 pound para cezası verilecek

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    İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde ev partilerine katılanlara 800 pound para cezası kesileceğini duyurdu.

    Koronavirüs salgını neden ile zor günler geçiren İngiltere’de salgınla mücadele kapsamında ev partilerini organize eden ve katılanlara para cezası vermeye hazırlanıyor. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel katıldığı çevrimiçi basın toplantısında, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde ev partilerine katılanlara 800 pound para cezası kesileceğini duyurdu. Patel, bu cezanın yasa dışı olarak 15’ten fazla kişinin bir araya geldiği ev partilerinde uygulanacağını belirterek, suç tekrarı halinde para cezasının 6 bin 400 pounda kadar çıkacağını aktardı.

    Organizatörlere 10 bin pound ceza

    Bakan Patel, ev partisini organize eden kişilere ise 10 bin pounda para cezası kesileceğini açıklarken, “Bilim açıktır. Bu tür sorumsuz davranışlar halk sağlığı için bir tehdit oluşturmaktadır. Az sayıda kişi başkalarını riske atarken beklemeyeceğiz” dedi.

    'Tehlikeli ve sorumsuzca'

    Çevrimiçi basın toplantısına katılan Ulusal Polis Şefleri Konseyi Başkanı Martin Hewitt ise yaptığı açıklamada, Patel'in duyurusunu memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ev partilerini 'tehlikeli ve sorumsuzca' olduğunu ifade eden Hewitt, cezalardaki artışın “'caydırıcı' olacağını umduğunu aktardı.

    Son 24 saatte 1290 can kaybı

    İngiltere’de son 24 saatte bin 290 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 94 bin 580'e ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 543 bin 646'ya yükseldi.

    Etiketler:
    açıklama, Priti Patel, Ceza, Kovid-19, Koronavirüs, İngiltere
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