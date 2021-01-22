Avrupa’nın ilk ortak para birimi: Balta başı, bilezik ve yüzükler

Araştırmacılar incelemelerinde Erken Bronz Çağı’na ait farklı bölgelerdeki istiflerde birbirine benzer ağırlıkta ve görüntüde balta başı, bilezik ve yüzükler buldu. Keşif Avrupalıların bu eşyaları ortak para birimi olarak kullandıklarını gösteriyor.

Leiden Üniversitesi'nden araştırmacıların PLOS One dergisinde yayımlanan araştırmasına göre, 5 bin yıl önce Avrupalılar kendi aralarında o döneme özgü ortak bir para birimi kullanıyordu. Erken Bronz Çağı’na ait yüz farklı istifte 5 binden fazla eşya üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda araştırmacılar toplu halde bulunan yüzük, balta başı ve bileziklerin benzer ağırlık ve şekilde olduklarını keşfetti.

Araştırmacılar parada tek tipleşmenin önemli göstergelerinden şekil ve ağırlık benzerliğini, yakın kütlelerin insan tarafından ayırt edilemeyeceğini öneren Weber fraksiyonunu kullanarak karşılaştırdı. Elde edilen sonuçta yüzüklerin yüzde 70’inin ayırt edilemeyecek yakınlıkta ağırlıklara sahip olduğu ve grup halinde bilezik ve baltalarda da bu durumun gözlendiği belirtildi.

Araştırmanın baş yazarı Leiden Üniversitesi’nden Doç. Dr. Maikel Kuijpers yaptıkları çalışma hakkında “Tarih öncesinde euro yerine bronz yüzük, bilezik ve baltalar vardı. Erken Bronz Çağ eşyalar ağırlık ve şekil olarak tek tipleşerek ilkel bir para birimi olarak kullanıldılar. Orta Bronz Çağı’na geçtiğimizde ise daha hassas ölçüm yöntemleri ve artık bronz parçaları görüyoruz. Bu da bizi gelişen bir ölçüm sistemine işaret ediyor” dedi.