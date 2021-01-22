Fortuna boru döşeme gemisi, Kuzey Akım-2'nin tamamlanacağı kısma yaklaştı

ABD tarafından yaptırım listesine alınan Fortuna boru döşeme gemisi, Danimarka'nın Bornholm adası yakınlarındaki Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının tamamlanmamış kısmına yaklaştı.

Uluslararası deniz konumlama sistemi Marine Traffic'e göre, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yapımında yer alan Fortuna boru döşeme gemisi, hattın Danimarka'nın Bornholm adası yakınlarındaki bitmemiş kısmına yaklaştı. Fortuna gemisi, geçen hafta başlarında Almanya'nın Rostock limanından ayrılmıştı.

Öte yandan Kuzey Akım-2 doğalgaz hattının boru döşeme işlerini yapan Rus ‘Akademik Çerskiy’ gemisinin de Kaliningrad’dan ayrılarak Wismar’a doğru yola çıktığı belirtildi.

Kuzey Akım-2’ye yönelik ilk yaptırımların Aralık 2019'da yürürlüğe girmesinin ardından İsviçreli Allseas şirketi, hemen Kuzey Akım-2'nin gaz boru hattı inşaatını askıya aldığını duyurmuştu. Bir yıl sonra çalışmaların yeniden başlamasıyla Fortuna boru döşeme gemisi Alman sularına 2.6 kilometre uzunluğunda boru döşemişti.

Avrupa Parlamentosu, geçen hafta perşembe günü, Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanmasına ilişkin kararı kabul ederek, AB'den Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının tamamlanmasının engellenmesini ve Moskova'ya karşı kısıtlayıcı tedbirlerin sertleştirilmesini talep etmişti.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.