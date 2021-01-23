Macaristan Dışişleri’nden Avrupa Parlamentosu'nun Navalnıy kararına ilişkin açıklama

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, bazı Avrupalı politikacının Rus muhalif Alksey Navalnıy’ın tutuklanması nedeniyle Rusya ile projeleri terk etme çağrılarını ‘ikiyüzlülük’ olarak nitelendirdi.

Rus RBK haber ajansına konuşan Siyarto, Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanmasının ardından AB'den Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının tamamlanmasının engellenmesini ve Moskova'ya karşı kısıtlayıcı tedbirlerin sertleştirilmesini talep eden Avrupa Parlamentosu’nun bu kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı Avrupalı politikacının Navalnıy’ın tutuklanması nedeniyle Rusya ile projeleri terk etme çağrılarını ‘ikiyüzlülük’ olarak nitelendiren Siyarto, Batı Avrupa ülkelerinin Moskova ile karşılıklı yarara dayalı projelerden vazgeçmesinin çok düşük bir olasılık olduğunu ifade etti.

“Tüm bunlar ne Rusya ile Macaristan arasındaki ikili işbirliğini, ne de genel olarak Rusya ile herhangi bir Batı Avrupa ülkesi arasındaki ikili işbirliğini etkileyecek” diyen Siyarto, Rusya'yı en sert şekilde eleştiren ülkelerin orada en karlı işleri yaptıklarını vurgulayarak, bu tutumu ‘çifte standart’ olarak tanımladı.

Moskova ziyareti sırasında Aleksey Navalnıy ile ilgili konuyu gündeme getirmediğine dikkat çeken Siyarto, bazı durumlarda Rusya ile işbirliğinin gerekli olduğunun anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Navalnıy'ın 30 günlüğüne tutuklanmasına karar verilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Aleksey Navalnıy'ın, Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyurulmuştu. Navalnıy daha önce iki yolsuzluk davasıyla ilgili şartlı ceza almıştı.

Bu hafta içi Avrupa Parlamentosu milletvekilleri bir karar çıkararak, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle AB'den Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının tamamlanmasının engellenmesini ve Moskova'ya karşı kısıtlayıcı tedbirlerin sertleştirilmesini talep etmişti.

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Başkanı Armin Laschet, FAZ gazetesine verdiği demeçte Kuzey Akım-2’nin hayata geçirilmesinin Rus muhalif Navalnıy’ın tutuklanmasına bağlı olmaması gerektiğini söylemişti.