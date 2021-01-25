Airbus'ta 500 işçi karantinaya alındı

Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan uçak üreticisi Airbus'ta, 21 çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 500 kişi karantina altına alındı.

Airbus çalışanlarının yakalandığı virüsün mutasyona uğramış yeni varyant olup olmadığının en erken hafta ortasında belli olması bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük uçak üreticisi olan Airbus, 2019 yılı sonu itibariyle dünyanın en büyük üreticisi ünvanını aldı. Hamburg'da bulunan şirkette 12 binden fazla kişi çalışıyor.