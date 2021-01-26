Bu kez oldu: Kallas, Estonya'nın ilk kadın başbakanı

AB üyesi ve Baltık ülkesi Estonya'da yolsuzluk iddialarının yolun sonuna getirdiği Başbakan Ratas'ın yerine geçen isim Kallas oldu. 2019'daki seçimde yapamadığını yapıp ilk kadın başbakan olan Kallas'ın merkez sağdaki Reform Partisi, Ratas'ın liderliğindeki Merkez Parti'nin koalisyon ortağı haline geldi. Kallas'ın öncelikli meselesi sağlık krizi.

Baltık ülkesi Estonya'da yolsuzluk iddialarından dolayı ay başında başbakanlıktan istifa eden Juri Ratas'ın yerine gelen isim belli oldu. Eski başbakanlardan Siim Kallas'ın 43 yaşındaki kızı Kaja Kallas, 1.3 milyon nüfuslu AB ülkesinin yeni ve ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti.

Congratulations to @kajakallas for becoming the first female Prime minister of Estonia 🇪🇪!



Delighted to welcome a new member in the @RenewEurope family and happy to see Estonia making a clear choice in favour of a stronger 🇪🇺 pic.twitter.com/jQLuexaLpX — Renew Europe (@RenewEurope) January 24, 2021

​Merkez sağdaki Reform Partisi'nin lideri olan Kallas'ın adaylığı dün parlamentoda kabul edildi. Kallas'ın selefi Ratas, başkanı olduğu Merkez Parti'nin bir gayrimenkul geliştirme firmasıyla bağlantılı yolsuzluk iddialarına karışması nedeniyle 13 Ocak'ta görevi bırakmıştı. Ratas'ın istifasıyla aşırı sağcı EKRE'yi de içeren merkez sağ koalisyon hükümeti devrilmişti.

Kallas'ın başbakan olmasıyla birlikte EKRE'nin koalisyon hükümetindeki vadesi de dolmuş oldu. Öyle ki EKRE'nin dahil olduğu bir koalisyon hükümetini devralmayacağını açıkça belirten Kallas,kilit politikalarından biri olan 'evliliği kadın ve erkek arasındaki bir birlik olarak tanımlamama' sözünü yineledi. Kallas, fosil yakın sektörüne daha fazla yatırım yapılmasını da engelleyeceğini söyledi.

Kallas'ın Reform Parisi, Mart 2019'daki son genel seçimden zaferle çıkmış, Kallas da 'ilk kadın başbakan' diye manşetlere taşınmıştı. Ancak Kallas çoğunluğu sağlayamamış, koalisyon çabaları da çökmüştü.

Merkez Parti, Reform Partisi ile koalisyon kurmak istememiş, bu da göçmen ve AB karşıtlığıyla öne çıkan diğer aşısı sağcı parti EKRE'nin koalisyona girmesini sağlamıştı. EKRE eşcinsel evliliğin yasallaştırılmasına da karşıydı.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kallas, "Öncelikli ilgileneceğimiz şey sağlık krizi. Amacımız Estonya'yı mümkün mertebe açık tutmak. İnsanlar işe, çocuklar okula gidebilmeli, ekonomik faaliyetler devam etmeli" dedi.

Congratulations to my good friend @kajakallas for becoming prime minister of Estonia! https://t.co/IaXKKc5nBX — Philippe De Backer (@debackerphil) January 25, 2021

​Hükümeti selef Ratas'ın Merkez Parti'yle yönetecek olan Reform Partisi, 15 bakan koltuğundan 7'sini alacak. Bakanlardan 6'sı kadın, Kallas dahil 8'i de 30-40'lı yaşlarında. İstifa eden başbakan Ratas yeni kabinede yer almasa da hala Merkez Parti'nin lideri.

Estonya'nın 2023 başında sandığa gitmesi planlanıyor.

Ülkede 2016'da da Kersti Kaljulaid ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak tarihe geçmişti.