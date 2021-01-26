AstraZeneca: Aşımızın 65 yaş üstünde işe yaramadığı haberleri tamamen yanlış

Batı dünyasının başta en çok umut bağladığı aşıyken üst üste başarısızlıklara uğrayan Oxford-AstraZeneca aşısının bu kez 65 yaş üstüne hemen hemen hiçbir bağışıklık kazandırmadığı iddia edildi. Almanya'da basının hükümete dayandırdığı 'işe yaramazlık' haberleri üzerine İngiliz ilaç devi açıklama yaptı.

Almanya'da hükümetin Oxford-AstraZeneca aşısının 65 yaş üstüne hemen hemen hiçbir bağışıklık kazandırmadığı sonucuna vardığına dair medyada çıkan haberlerin ardından İngiliz ilaç devi aşısının etkinliğini savunmaya geçti.

Handelsblatt gazetesinin Berlin'e göre AstraZeneca aşısının 65 yaş üstünde etkinliğinin sadece yüzde 8 olduğu, Bild gazetesinin Berlin'e göre AstraZeneca aşısına yaşlılarda kullanma yetkisi verilemeyeceğine dair haberlerinin ardından İngiliz ilaç devinden açıklama geldi.

"Reports that the AstraZeneca/Oxford vaccine efficacy is as low as 8% in adults over 65 years are completely incorrect," the firm said in a statement.https://t.co/p6hsAZbpef — Yahoo Malaysia (@Yahoo_MY) January 26, 2021

Avrupa Birliği'nin (AB) bu hafta Oxford-AstraZeneca aşısına acil kullanım yetkisi vermesinin beklendiği sırada şirket şu açıklamayı yaptı:

"65 yaşın üzerindeki yetişkinlerde Oxford-AstraZeneca aşısının etkinliğinin yüzde 8 kadar düşük olduğuna dair haberler tamamen yanlıştır. Kasım ayında The Lancet'te dergisinde yayımladığımız veriler, yaşlı yetişkinlerin aşıya karşı güçlü bağışıklık tepkileri gösterdiğini ve yüzde 100'ünin ikinci dozdan sonra koronavirüsün sivri uçlu proteiniyle bağlantılı antikorların ürettiğini ortaya koydu."

ZDF'ye konuşan Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Oxford-AstraZeneca aşısının 65 yaş üstüne etki etmediği haberleriyle ilgili yorum yapmaktan kaçınıp AB'nin ilgili kurumlarının kararının beklendiğini söyledi.

AstraZeneca ayrıca AB ile aşı tedarik krizi yaşıyor. Şimdiki halde BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarına acil kullanım yetkisi vermiş olan AB, henüz onay vermediği AstraZeneca'ya, pazartesi günü yaptığı açıklamada, milyonlarca doz aşı teslimatında gecikme bildirdiği için çok sert tepki gösterdi. İngiliz ilaç devi, cuma günkü açıklamasında, Avrupa tedarik zincirindeki nedeni açıklanamayan 'azalan verim' nedeniyle AB'ye sözleşmedeki teslimat taahhütlerini yerine getirmeyeceğini duyurmuştu. Öncesinde AB'nin tescil eder etmez Oxford-AstraZeneca aşısını da toplu aşılamada seferber etmesi bekleniyordu.