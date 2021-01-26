İtalya'da Başbakan Conte istifasını verdi

Koronavirüsün 85 binden fazla can alarak çok ağır vurduğu İtalya'ya pandeminin beraberinde getirdiği ekonomik krizin üstesinden gelinmesi için AB'den gelen paranın yönetimi, hükümet krizine yol açtı.

209 milyar euroluk AB yardımının yönetilmesiyle ilgili anlaşmazlık gerekçesiyle eski başbakanlardan Matteo Renzi'nin liderliğindeki, anketlere göre sadece yüzde 3 halk desteğine sahip Yaşayan İtalya partisinin koalisyon hükümetinden çekilmesiyle başlayan kriz, Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasına kadar vardı.

JUST IN: Italian Prime Minister Giuseppe Conte has handed in his resignation, a political tactic geared to help him build a new coalition https://t.co/7sxDI6Oc9X — CNN International (@cnni) January 26, 2021

İtalya'da pandemiyle mücadele performansı sayesinde 2. Dünya Savaşından beri görevdeyken halk desteği artan tek başbakan olan Conte, ikinci kez hükümet kurmasından 508 gün sonra istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu.

Ve Başbakan Conte istifasını verdikten sonra cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'den ayrıldı pic.twitter.com/5HmvxUBg0Q — Esma Çakır (@EsmaCakirRoma) January 26, 2021

Geçen hafta parlamentoda yapılan güven oylamasını Yaşayan İtalya'nın çekimser oy kullanması sayesinde geçebilen hükümetin bu hafta parlamentoda yapılması planlanan başka bir oylamada çoğunluğa ulaşamaması beklendiğinden, Conte istifa yoluna gitti.

Italian Prime Minister Giuseppe Conte has resigned https://t.co/2FdC4YHuza — BBC News (World) (@BBCWorld) January 26, 2021

Bundan sonra neler olabilir?

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın hükümet kurma görevini tekrar Conte'ye vermesi bekleniyor. Conte, yeni bir çoğunluk formülü bulmayı ve hükümeti kurmayı başaramazsa, ulusal mutabakat ya da teknokrat hükümeti kurulabilir. Parlamentodan yeni hükümet formülü çıkmazsa, erken seçime gidilebilir. Anketler, olası erken seçimi, muhalefetteki sağ ittifakın kazanacağını gösteriyor.

Ortaklardan Conte'ye destek açıklaması

Meslekten avukat olan hukuk profesörü Conte, herhangi bir partiye mensup olmamasına rağmen, 2018'de seçimlerin galibi popülist çizgideki 5 Yıldız Hareketi tarafından başbakanlığa getirilmişti.

İstifa açıklamasının ardından, hem 5 Yıldız Hareketi hem de diğer büyük ortak Demokratik Parti'nin yanısıra küçük ortaklardan Özgürler ve Eşitler partisi, Conte'nin yanında olduklarını, onun başbakanlığında geniş katılımlı bir hükümete destek vereceklerini duyurdu.

Conte, yeni bir hükümet daha oluşturmayı başarırsa, bu, üst üste kurduğu 3. hükümet olacak.

Roma'da hükümet dayanmıyor

İtalya 20. yüzyılın başından beri parlamentoya giren çok sayıda partiyle oluşturulan çok partili koalisyon hükümetlerinde sık sık çıkan anlaşmazlıklar yüzünden sürekli olarak siyasi krizlerin pençesinde. Hükümetlerin ömrünün ortalama 14 ay olduğu İtalya, son 75 yılda 2. Conte devri dahil 66 hükümet gördü. İtalya'da 10 başbakan, 16 hükümetin değiştiği son 26 yılda Fransa ve İspanya 5'er kez, Almanya 3 kez lider değiştirdi.