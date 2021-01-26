İsveç, Pfizer aşısının ödemelerini durdurdu

İsveç Sağlık Ajansı, Pfizer tarafından üretilen aşılara, aşı şişelerinden çıkan doz miktarıyla ilgili net bir açıklama gelene kadar ödeme yapmayacaklarını bildirdi.

Ocak ayı başında Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının bir şişesinden 'özel bir şırıngayla beş doz yerine altı doz çıkarılabileceğini' açıklamıştı. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Dagens Nyheter'in aktardığına göre, Sağlık Ajansı Başkanı Anders Tegnell, "Bu konu netlik kazanana kadar faturalama işlemleri durduruldu" dedi.

Ülkenin aşı programı sorumlusu Richard Bergstrom ise, "Bu kabul edilemez. Bir ülke şişeden yalnızca beş doz çıkarabiliyorsa, diğer ülkelere kıyasla aynı paraya daha az doz satın almış oluyor" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında ise ABD'de şişelerden çıkan doz miktarı ile şişedeki etiketin yönlendirmeleri arasındaki uyuşmazlık nedeniyle her altı dozdan birinin 'çöpe gittiği' kaydedilmişti. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), aşıların hastanelere gönderildiği küçük şişelerden çıkan 'ekstra' dozun çöpe atılmaması ve kullanılabileceği yönünde açıklama yapmıştı.

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşının tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle planlanan teslimatların zamanında gerçekleştirilememesi Avrupa genelinde halihazırda eleştirilere neden oluyor. İtalya hükümeti, bu nedenle yasal yollara başvuracaklarını açıklamıştı. Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) ise henüz kullanım onayı vermediği Oxford-AstraZeneca'nın aşısının teslimatındaki gecikmeden şikayet etmişti.