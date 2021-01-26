Lukaşenko: Rusya’dan belli, Belarus’u sarsıp sallamaya devam edecekler

Güvenlik yapılandırmasıyla ilgili konuşan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Bizi sarsıp sallayacaklar" diyerek Rusya'da muhalif muhalif Aleksey Navalnıy'ın çağrısıyla düzenlenen izinsiz gösterilere atıfla şöyle devam etti: "Bunu şimdiden Rusya’da görebiliyorsunuz. Biz Rusya yönetimi ile birlikte bunu geçen yılın ortalarından beri biliyorduk."

Belarus'ta Genelkurmay Başkanı Aleksandr Volfoviç’i Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevine atayan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkeyi 'sarsıp sallama' komplolarının devam edeceğini, bunun şimdiden Rusya’dan belli olduğunu söyledi.

'Beklenmedik durum değil'

Devletin haber ajansı Belta, Lukaşenko'nun konsey toplantısında yaptığı konuşmayı şöyle aktardı:

"Zor zamanlar geçiriyoruz. Bizi sarsıp sallayacaklar. Bunu şimdiden Rusya’da görebiliyorsunuz. Biz Rusya yönetimi ile birlikte bunu geçen yılın ortalarından beri biliyorduk. Bizim için, onlar için bu, beklenmedik bir durum değil. Ancak yine de bu zor zamanlarda içerideki ve özellikle dışarıdaki karşıtlarımıza karşı koymayı öğrenmeliyiz."

'Son zamanlarda sizi uygulamada çok yakından görmüş oldum'

Güvenlik Konseyi Sekreteri’nin Devlet Başkanı’nın güvenlik güçleriyle çalışmasından sorumlu baş yardımcısı olduğunu hatırlatan Lukaşenko, Volfoviç’in Belarus’ta son zamanda yaşanan tüm olayların merkezinde olduğunu belirtti:

"Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı güçlerle özellikle seçimlerin arifesinde ve sonrasında sınırlarımızda Anavatanımızı korumak için önlemler planladık. Bunu herkes hatırlıyor. O zamanlar askeri birliklerimizi oldukça başarılı şekilde konuşlandırdık. Ve ülkemize yönelik iyi niyetten uzak saldırı ve başımıza gereksiz sorunlar sarma girişimlerini bastırarak karşılık verdik. Yani son zamanlarda sizi uygulamada çok yakından görmüş oldum."

6 aydır gösteriler düzenleniyor

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko, 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu.

Seçimlerin adil ve şeffaf olmadığını, sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet ise seçimlerin tekrarlanması için özellikleri haftasonlarında başkent Minsk’in çeşitli bölgelerinde ve diğer bazı kentlerde neredeyse 6 aydır gösteriler düzenliyor.