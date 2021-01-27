Türkmenistan'da nisan ayının son pazarı Alabay köpekleri için de bayram olarak kutlanacak

Türkmenistan'da Alabay cinsi çoban köpekleri için nisan ayının son pazar günü bayram ilan edildi. Ulusal tatil olacak bayram gününde 'Alabay köpekleri güzellik yarışması' da düzenlenecek

Türkmenistan Devlet Haber Ajansında yer alan habere göre, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, başkent Aşkabat’a gerçekleştirdiği ziyarette yönetiminin simgesi haline gelen Alabay cinsi köpeklerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Alabayların Türkmenistan’ın gururu olduğunu belirten Berdimuhammedov, Türkmen atları adına bayram olarak kutlanan nisan ayının son pazar gününün, Alabay köpekleri için de bayram olarak kutlanması talimatı verdi.

Berdimuhammedov’un oğlu ve aynı zamanda Uluslararası Türkmen Alabayı Birliği Başkanı Serdar Berdimuhammedov da söz konusu bayram gününde Alabay köpeklerinin yer alacağı güzellik yarışmasının düzenleneceğini söyledi.

6 metrelik altın kaplama heykel diktirmişti

2006'dan beri cumhurbaşkanı olan Berdimuhamedov, Geçen sene ekim ayında ise başkent Aşkabat’ta Alabay cinsi köpek heykeli diktirmişti. 6 metrelik altın kaplama heykel, Başkent Aşkabat'ın şehir merkezinde 10 Kasım günü devlet töreniyle açılmıştı.

Putin'e Alabay köpek yavrusu hediye etmişti

Alabay cinsi köpekler için şarkılar ve bir de kitap yazan Türkmenistan lideri Berdimuhammedov, Ekim 2017'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de bir Alabay köpek yavrusu hediye etmişti.

Genellikle küçükbaş hayvan sürülerini gütmek ve korumak için yetiştirilen iri yapılı Alabay köpekleri, güçlü ve kaslı yapılarıyla ön plana çıkıyor.

Türkmenistan menşeli Alabay’lar, Orta Asya toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan köpeklerin yaşam süresinin 12-15 yıl olarak biliniyor. Tibet Mastifi ve Moğolistan Çoban Köpeği türlerinden geldiğine inanılan Alabaylar, Sovyetler Birliği ordusunda da kullanılmıştı.