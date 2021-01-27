Madrid'de Kovid-19 aşılaması iki haftalığına durduruldu

İspanya basınına konuşan Aguado bugün yaptığı açıklamada, Madrid sağlık yetkililerinin bu hafta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı mevcut dozların bitmesi sebebiyle iki hafta süreyle askıya aldığını söyledi.

"Teslimatın kesintiye uğraması bu karara sebebiyet verdi" diyen Aguado, gazetecilere verdiği demeçte, bölgede yeni insanların aşılanmasına ara verildiğini ve hastalara ikinci aşının yapılması için gereken dozu beklediklerini ifade etti.

Başkent Madrid bölgesinde, aşılama kampanyasının başlamasından bu yana 180 bin kişinin aşılanması tamamlandı.

İspanya hükümeti ilk aşamada şubat ayı sonuna kadar 2.5 milyon insanı aşılamayı planlıyor.

Aşılama kampanyasında önceliğin huzurevi sakinleri ve sağlık çalışanlarına verildiği İspanya'da şimdiye kadar 1.3 milyon doz uyguladı. Bu dozların yaklaşık yüzde 10'unun ikinci aşılama için kullanıldığı belirtiliyor.