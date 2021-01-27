İngiltere'de Kovid-19 önlemleri sıkılaştırılıyor: Okullar marttan önce açılmayacak

Mutasyona uğramış yeni koronavirüs türünün tespit edildiği ve vaka ile ölü sayılarının tırmanışa geçtiği İngiltere'de tedbirler ağırlaşıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gelecek ay yapılacak yarıyıl tatilinden sonra okulların yeniden açılmasının Mart'a kadar 'mümkün olmayacağını' söyledi.

Okulların en az 8 Mart'a kadar kapalı kalacağını belirten Johnson, nihai kararın aşılama hedefine ulaşılıp ulaşılmadığına bağlı olacağını açıkladı.

Johnson, ulusal tedbirlerin ne zaman kalkacağına dair bir kesinlik bulunmadığını ancak sınıfa dönen öğrencilerin 'normalliğin ilk işareti' olacağını söyledi.

22 Şubat haftasında, hükümetin aşıların bulaşmayı engelleyip engellemediği ve aşının hastaneye yatışlar ile ölümler üzerindeki etkileri konusunda daha fazla bilgiye sahip olacağını söyleyen Johnson, 'kademeli ve aşamalı' yeniden açılışı planlamalarına o zaman karar verileceğini ifade etti.

Johnson Ocak ayının başında yaptığı açıklamada, okulların yeniden açılacağını ve güvenli olduğunu söylemişti.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1631 artarak 100 bin 162'ye yükseldi.