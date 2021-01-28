Rus pasaportlu Ukrayna vatandaşlarının haklarına kısıtlama getiriliyor

Ukrayna parlamentosuna sunulan çifte vatandaşlığa ilişkin yasa tasarısı, diasporadaki vatandaşlara ülkenin siyasi yaşamında aktif rol alma imkanı tanırken, Rusya pasaportuna sahip vatandaşların haklarına kısıtlama getiriyor.

Belgede, yasa tasarının Ukraynalıların çifte vatandaşlık hakkını korurken, diasporadaki vatandaşların ülkenin iç sorunlarına katılması ve siyasi yaşamında aktif rol almasına izin vereceği, ancak Rus pasaportuna sahip olanların bu haklardan yararlanamayacağı belirtildi.

Rusya’nın ‘saldırgan ülke’ olarak adlandırıldığı belgede, "Ukrayna vatandaşlarının Ukrayna'ya karşı saldırgan olarak tanınan ülke vatandaşlığı (uyruğu) varsa, söz konusu vatandaşların seçme haklarını kullanmaları yasak kapsamına alınacak" ifadelerine yer verildi.

Belgeye göre söz konusu yasak, Kiev makamları adı geçen ülkenin 'saldırgan' statüsünü kaldırıncaya veya Ukraynalılar bu ülkeye ait vatandaşlığı reddedinceye kadar geçerli olacak.

Ocak 2015'te Ukrayna parlamentosu, Rusya'nın 'saldırgan ülke' olarak adlandırıldığı bir bildiriyi kabul etmişti.

Kiev, Moskova'yı ülkenin işlerine müdahale etmekle, özellikle de Donbass'taki çatışmalara katılmakla suçluyor. Bu iddiaları reddeden Moskova, Ukrayna'daki iç çatışmalara taraf olmadığını ve bu ülkedeki siyasi ve ekonomik krizin bir an önce aşılması için çaba sarfettiğini her fırsatta vurguluyor.