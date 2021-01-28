Ukrayna hükümeti ‘Ukrayna’yı satışa çıkarıyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy, ‘Den’ gazetesine açıklamasında, ‘Ukrayna’ adlı ağır füze kruvazörünü ‘bir hükümetten diğerine geçen bayrak’ nitelendirmesinde bulundu.

Savaş gemisinin filoya tesliminin mümkün olmadığını belirten Uruskiy, “Üstelik bu kruvazör fabrikaya engel oluyor, yer kaplıyor” ifadesini kullandı.

Ukraynalı yetkili, savaş gemisinin silahlar söküldükten sonra satışa çıkarılacağını, alıcı bulunamazsa hurdaya çıkartılacağını söyledi.

Sovyetler Birliği döneminde, 1984’te ‘Amiral Lobov’ adıyla yapımına başlanan ağır füze kruvazörü, yapımının yüzde 75’inin tamamlandığı 1990’da suya indirilmişti.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, 1993’ta bağımsız Ukrayna’ya geçen savaş gemisinin adı ‘Ukrayna’ olarak değiştirilmişti. 1996’da, finansman yokluğu nedeniyle geminin yapımı askıya alınmıştı. Daha sonra yapımı yeniden başlatma çabaları sonuçsuz kalmış, 2017’de Ukrayna Savunma Bakanlığı filonun böyle gemiye ihtiyaç duymadığını açıklamıştı.