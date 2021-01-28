Nobel ödülü ziyafeti verilen 'Mavi salon' aşı merkezi oluyor

İsveç'te her sene Aralık ayında verilen Nobel ödüllerinin ardından ziyafet gerçekleştirilen Stockholm Belediye binasının 'mavi salonunun' geçici olarak aşı merkezine dönüştürüleceği açıklandı.

İsveç’te Stockholm Belediye binasında bulunan ve her sene 10 Aralık’ta Nobel ödüllerinin verilmesinin ardından yaklaşık bin 300 kişilik büyük bir ziyafete ev sahipliği yapan 'mavi salon' geçici olarak aşı merkezine dönüştürülecek.

Stockholm Belediye Sözcüsü Anna König, "Aşılama süreci çok zorlu geçecek. Stockholm Belediye binasında bulunan 'mavi salon' gibi geniş alanlar aşılama için uygun" dedi. Mavi salonun yanı sıra kentteki tüm spor salonlarının da geçici süreyle aşılama merkezi olarak kullanılacağı açıklandı.

Norveç, Kovid-19'un yeni mutasyonu ile mücadele kapsamında İsveç ile sınırını kapatma kararı almıştı.

İnsanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan Nobel Ödül Töreni, 1956’dan bu yana ilk kez pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Her yıl aralık ayının ikinci haftasında İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen, salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği belirlenen törende her sene 6 dalda Nobel ödülü veriliyordu.

Nobel Ödül Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin Macaristan’daki varlığını protesto amacıyla iptal edilmişti.