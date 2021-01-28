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    Boris Johnson

    Boris Johnson'dan İngiltere'deki yüksek koronavirüs ölümlerine ilişkin açıklama: Bunun kolay bir cevabı yok

    © REUTERS / POOL
    Avrupa
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda yaptığı konuşmada, karantinanın kaldırılabilmesi için 'detaylı yol haritası' sunulacağına dair söz verdi. Johnson, 22 ülkeden gelen yolculara 10 gün karantina şartı getirildiğini duyurdu

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak ülkenin karantinadan çıkışı için "detaylı bir yol haritası" sunacağına dair söz verdi. Johnson, İngiltere'nin Şubat ortasına kadar aşı önceliğindeki ilk dört grubunda olan insanları aşılanma hedefi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

    22 ülkeden gelenlere karantina şartı

    Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, virüsün yeni türünün bulunduğu Güney Afrika ve Portekiz’in içinde bulunduğu 22 ülkeden seyahat yasağı uygulanan 'kırmızı listedeki' ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının hükümetin belirlediği otellerde 10 gün karantinaya alınacağını açıkladı.

    Johnson, ayrıca yeni türün yayılmasını önlemek amacı ile sınırlarda ek tedbirler uygulanması gerektiğini belirtti. Başbakan Johnson, eğlence amacıyla yurtdışına seyahat etmenin yasa dışı olduğunu ifade ederek, insanların evde kalması gerektiği konusunda uyardı.

    Okullar kapalı kalacak

    İngiltere'de koronavirüs
    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı
    Johnson, İngiltere'de okulların Şubat yarı yılı sonrasında açılmayacağı ancak bu dönemle beraber karantinanın kaldırılacağı belirtti. Başbakan Johnson, karantinadan çıkış planlarının ilerleyen günlerde detaylı olarak açıklanacağını yineledi. Johnson, Şubat ortasında aşılamadaki hedefin tutturulması ve aşılanan grupların bağışıklık kazanması ile okulların yeniden açılabileceğini aktardı.Okulları kapalı tutmanın aileler üzerinde ekstra yük olduğunu söyleyen Johnson, 'ülkedeki hayal kırıklığını ve sabırsızlığı anlayabiliyorum' dedi. Johnson ayrıca çocukların okulların kapatılmasından dolayı etkilendiğini ve bunun için hükümetin 300 milyon sterlinlik bir fon ayıracağını söyledi.

    'Hayatını kaybeden herkes için üzgünüm'

    Johnson, İngiltere'de Covid-19 nedeniyle toplam can kaybının 100 bini aştığına ve Avrupa'daki en yüksek can kaybına ulaşıldığına değinerek, 'Hayatını kaybeden herkes için çok üzgün olduğunu' ifade etti. Başbakan Johnson, hükümetin salgın ile mücadelede tüm sorumluluğu aldığını ve Avrupa'da Covid-19 aşılama programında en hızlı davranan ülkenin İngiltere olduğuna vurgu yaptı. Aşılamada öncelikliler listesinde yer alan ilk 4 grubun tamamına Kovid-19 aşısının yapılması hedefine yaklaştıklarını vurgulayan Johnson, 80 yaşın üzerindekilerin beşte dördüne, 75-79 yaş aralığındakilerin yarısından fazlasına ve bakımevi çalışanlarının dörtte üçüne Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığı bilgisini paylaştı.

    İngiltere'nin neden Avrupa'daki en yüksek can kaybına sahip ülke olduğu sorularına karşı ise Johnson, "Bunun kolay bir cevabı olmadığını" ve 'Sürekli karantinanın Kovid-19 krizine bir çare olamadığı' cevabını verdi.

    İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1725 artarak 101 bin 887'ye yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 25 bin 308 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 715 bin 54'e çıktı. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, İngiltere, Boris Johnson
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