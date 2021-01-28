Avrupa polisi dünyanın 'en tehlikeli' hacker ağını çökertti

Uluslararası kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, dünya çapındaki işletmeleri milyarlarca dolar zarara uğrattığı iddia edilen bilgisayar korsanlığı ağının tamamıyla çökertildiği belirtildi.

Küresel hacker ağı Emotet'i ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen operasyona Fransa, Almanya, Litvanya, Hollanda, Ukrayna ve Birleşik Krallık polisi katıldı. ABD, Kanada ve Europol de operasyona destek verdi.

Almanya federal polis teşkilatının yaptığı açıklamada, "Emotet şu anda küresel olarak en tehlikeli kötü amaçlı yazılım olarak görülüyor. Emotet altyapısının parçalanması, uluslararası organize internet suçlarına karşı gerçekleştirilen önemli bir darbedir" ifadeleri kullanıldı.

Bye-bye botnets👋 Huge global operation brings down the world's most dangerous malware.



Investigators have taken control of the Emotet botnet, the most resilient malware in the wild.



Get the full story: https://t.co/NMrBqmhMIf pic.twitter.com/K28A6ixxuM — Europol (@Europol) January 27, 2021

​Küresel olarak işleyen ağın ABD'de ve birkaç Avrupa ülkesinde, bankalara yönelik gerçekleştirdiği korsan saldırılarda şu ana kadar 2.5 milyar dolar zarara neden olduğu tahmin ediliyor.