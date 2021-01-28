Paris Belediyesi'ne çok fazla kadın istihdam ettiği gerekçesiyle verilen 90 bin euro'luk ceza iptal edildi

Fransa ulusal hükümetinin geçen sene, yeterince erkek işe almadığı ve terfi ettirmediği gerekçesiyle solcu kadın başkanlı başkent belediyesine kestiği 90 bin euroluk para cezası kaldırıldı.

Fransa Kamu İşlerinden Sorumlu Bakanı Amelie de Montchalin, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile yaptığı görüşme sonunda para cezasının iptal edildiğini duyurdu.

Montchalin, düzenlediği basın açıklamasında, hükümetin cinsiyet eşitliğini teşvik etme ve yönetim pozisyonlarında daha fazla kadına sahip olma konusunda Paris belediyesiyle aynı görüşü paylaştığını belirterek, söz konusu paranın belediye tarafından olumlu dinamiği sürdürme adına kullanılmasını teşvik ettiklerini bildirdi.

L'égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat, dépasse les clivages ! J'ai invité aujourd’hui @Anne_Hidalgo à mon ministère pour lui annoncer que son amende n'était pas due. Nous avions supprimé dès 2019 ce dispositif contre-productif créé en 2012. @1ElisaMoreno https://t.co/gTu4d8gjZu pic.twitter.com/jhWRWFrQA5 — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) January 27, 2021

90 bin euro, kadına şiddete karşı mücadele için harcanacak​

Solcu kadın siyasetçi Hidalgo ise para cezasının iptal edilmesi kararını olumlu karşıladıklarını ve 90 bin euro'yu kadına şiddete karşı mücadele eden ve '3919' telefon hattı üzerinden faaliyet gösteren 'Kadın Dayanışma Fonuna' bağışlayacaklarını söyledi.

Ce matin, avec mon équipe et des représentantes de groupe, nous avons rencontré @AdeMontchalin pour parler égalité hommes-femmes aux postes de direction dans la fonction publique. À Paris, avec une majorité de directrices, nous agissons depuis longtemps pour rattraper ce retard. pic.twitter.com/evwZDLorgf — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 27, 2021

Ne olmuştu?

Paris Belediyesi'ne 2018 yılında 11 kadın ve 5 erkek yetkiliyi terfi ettirdiği ve çalışan alımının yüzde 69'unu kadınlarla gerçekleştirdiği gerekçesiyle 90 bin Euro para cezası verilmişti.

Belediyenin, 2013 tarihli istihdamda cinsiyet eşitliği kuralında geçen, 'kamu hizmetlerinde yönetici pozisyonlarına atamaların yüzde 60'dan fazlasının bir cinsiyetten yapılamayacağı' maddesini çiğnediği belirtilmişti.

'Çok feministiz'

Montchalin, Twitter'dan, yasaların daha sonra değiştiği, 2019'da genel cinsiyet dengesi etkilenmediği müddetçe çok fazla erkek ya da kadın atanmasına para cezalarının kaldırıldığı, ama cezanın değişiklikten önceki döneme dair olduğu söylemişti.

Belediye Başkanı Hidalgo ise, ceza kesilmesini "Çok feministiz" diyerek tiye almış ve "Cezalandırıldığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" demişti.

Fransa'da kadınlara erkeklerden yüzde 25 daha az ücret ödeniyor

2020'nin başında yayımlanan kadın-erkek eşitliği endeksine göre Fransa ortalamasında tüm işyerleri çapında kadınlara erkeklerden yüzde 25, erkeklerle yaş ve pozisyonun aynı olduğu durumlarda kadınlara yüzde 9 daha az ödeme yapılıyor. 250'den fazla çalışan istihdam eden şirketlerin yüzde 17'sine, Fransa'nın eşit işe eşit maaş kuralının olası ihlalinden Eylül 2019'da kırmızı alarm verilmişti.