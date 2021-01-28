Kayıt
13:44 28 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Anne Hidalgo

    Paris Belediyesi'ne çok fazla kadın istihdam ettiği gerekçesiyle verilen 90 bin euro'luk ceza iptal edildi

    © AFP 2020 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 06
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1043679489_0:0:3071:1729_1200x675_80_0_0_4ba774111b5fbad60437a319cdacb9c9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202101281043679548-paris-belediyesine-cok-fazla-kadin-istihdam-ettigi-gerekcesiyle-verilen-90-bin-euroluk-ceza-iptal/

    Fransa ulusal hükümetinin geçen sene, yeterince erkek işe almadığı ve terfi ettirmediği gerekçesiyle solcu kadın başkanlı başkent belediyesine kestiği 90 bin euroluk para cezası kaldırıldı.

    Fransa Kamu İşlerinden Sorumlu Bakanı Amelie de Montchalin, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile yaptığı görüşme sonunda para cezasının iptal edildiğini duyurdu.

    Montchalin, düzenlediği basın açıklamasında, hükümetin cinsiyet eşitliğini teşvik etme ve yönetim pozisyonlarında daha fazla kadına sahip olma konusunda Paris belediyesiyle aynı görüşü paylaştığını belirterek, söz konusu paranın belediye tarafından olumlu dinamiği sürdürme adına kullanılmasını teşvik ettiklerini bildirdi.

    90 bin euro, kadına şiddete karşı mücadele için harcanacak​

    Solcu kadın siyasetçi Hidalgo ise para cezasının iptal edilmesi kararını olumlu karşıladıklarını ve 90 bin euro'yu kadına şiddete karşı mücadele eden ve '3919' telefon hattı üzerinden faaliyet gösteren 'Kadın Dayanışma Fonuna' bağışlayacaklarını söyledi.

    Ne olmuştu? 

    Paris Belediyesi'ne 2018 yılında 11 kadın ve 5 erkek yetkiliyi terfi ettirdiği ve çalışan alımının yüzde 69'unu kadınlarla gerçekleştirdiği gerekçesiyle 90 bin Euro para cezası verilmişti. 

    Belediyenin, 2013 tarihli istihdamda cinsiyet eşitliği kuralında geçen, 'kamu hizmetlerinde yönetici pozisyonlarına atamaların yüzde 60'dan fazlasının bir cinsiyetten yapılamayacağı' maddesini çiğnediği belirtilmişti. 

    'Çok feministiz'

     

    Montchalin, Twitter'dan, yasaların daha sonra değiştiği, 2019'da genel cinsiyet dengesi etkilenmediği müddetçe çok fazla erkek ya da kadın atanmasına para cezalarının kaldırıldığı, ama cezanın değişiklikten önceki döneme dair olduğu söylemişti. 

    Belediye Başkanı Hidalgo  ise, ceza kesilmesini "Çok feministiz" diyerek tiye almış ve "Cezalandırıldığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" demişti. 

    Fransa'da kadınlara erkeklerden yüzde 25 daha az ücret ödeniyor

    2020'nin başında yayımlanan kadın-erkek eşitliği endeksine göre Fransa ortalamasında tüm işyerleri çapında kadınlara erkeklerden yüzde 25, erkeklerle yaş ve pozisyonun aynı olduğu durumlarda kadınlara yüzde 9 daha az ödeme yapılıyor. 250'den fazla çalışan istihdam eden şirketlerin yüzde 17'sine, Fransa'nın eşit işe eşit maaş kuralının olası ihlalinden Eylül 2019'da kırmızı alarm verilmişti.

    İlgili konular:

    Paris Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na C40 daveti
    Paris Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu, Soyer ve Yavaş'a tebrik
    Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Etiketler:
    Para cezası, Paris, Fransa, Anne Hidalgo
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu, bağ ve bahçe işlerine yöneldi.
    Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet