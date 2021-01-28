Macaristan Başbakanlık yetkilisi Gulyas: Sputnik V aşısı, en iyi teknolojilerden biriyle geliştirildi

Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gergely Gulyas, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin güvenli olduğunu ve en iyi teknolojilerden biri kullanılarak geliştirildiğini söyledi.

Macaristan'da uygulanan koronavirüs önlemleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Gulyas, Sputnik V aşısıyla ilgili konuştu.

Gulyas, daha önce Rusya ve Macaristan'ın tedariki için anlaşma imzaladığı Sputnik V aşısının güvenilir olduğunu ve en iyi teknolojilerden biri kullanılarak geliştirildiğini vurguladı.

Sputnik V aşısının ilk partisini şubat ayı sonuna kadar teslim almayı beklediklerini belirten Gulyas, sadece AB ülkelerinden alınacak aşıların toplu aşılamanın yapılabilmesi için yeterli olmayacağının altını çizdi.

Öte yandan Gulyas, şubat başına kadar uygulamaya koyulan, gece sokağa çıkma yasağını, mağaza ve restoranların kapatılmasını öngören kısmi kapanma kararının 1 Mart tarihine kadar uzatıldığını ifade etti.