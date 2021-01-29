Frontex, Macaristan'daki operasyonlarını durdurdu

Avrupa Birliği (AB) Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), Macaristan'ın, Avrupa Adalet Divanı'nın kararını uygulayıncaya kadar ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Merkezi Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Frontex'in Sözcüsü Chris Borowski, Macar Haber Ajansı'na (MTI) yaptığı açıklamada, Frontex'in Macaristan'daki faaliyetlerini durdurduğunu doğruladı.

Borowski, Macaristan'ın, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı'nın aralık ayında verdiği kararı uygulayıncaya kadar Frontex'in ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığını söyledi.

Frontex kapsamında ülkede bulunan 20 kişinin geçici olarak bölgedeki diğer ülkelere kaydırılacağını da aktaran Borowski, Frontex'in Macaristan'daki görevine kısa sürede tekrar geri dönmeyi umduğunu belirtti.

Macaristan, sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş ve yasa dışı geçişler için uygulanan cezalar artırılmıştı.

Sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulan kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'ın bu uygulamalarının, Sırbistan'dan gelen sığınmacıları yasa dışı olarak geri göndermesinin ve iltica sisteminin 'AB hukukunu ihlal ettiği' yönünde karar vermişti.