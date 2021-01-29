Hollanda'da kısıtlama karşıtı protestolar: Bir göstericinin kafatası yarıldı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı devam eden protestolarda bir gösterici kafasına aldığı darbeyle ağır yaralandı.

Hollanda'da koronavirüse karşı hükümet tarafından alınan önelemlerin sürdürülmesine yönelik protestolar devam ederken bir kadın protestocunun başına isabet eden tazyikli su darbesiyle kafatasının çatladığı görüldü.

The Netherlands, 01-24-2021.



Protests against a curfew (the last time that happened was by the Germans in WW2).

Girl was no threat, got her skull fractured.

The guy in a 'huggy' bear suit carries a sign: "I have no weapons but a voice that counts".



Dystopia has arrived :[. pic.twitter.com/DmjmOnwDSv — Streep (@5tr33p) January 26, 2021

​Hollandalı Ongehoord Nederland'ın paylaştığı görüntülerde, protestocu kadını ve bir diğer protestocuyu hedef alan bir tazyikli su aracının olaya neden olduğu görülüyor.

Protestocu olay yerinden uzaklaşırken yüzündeki kanama görüntülere yansıdı.

Ülke genelinde 21.00-04.30 saatleri arası getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında başlayan şiddetli protestolar; Amsterdam, Eindoven ve Roterdam başta olmak üzere birçok şehirde yağmalamalara da neden oldu.